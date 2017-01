‘Estic tan fart de perdre que vull guanyar. I sense el PDECat això no es guanya’, deia avui el diputat d’ERC al congrés espanyol Gabriel Rufián en una entrevista a RAC-1. Després, en la tertúlia, la dirigent de Podem Gemma Galdon, li retreia aquesta afirmació, i ha començat un cara a cara tens entre tots dos. Rufián li ha acabat recordant que Podem pacta amb el PSOE per a governar en ajuntaments espanyols i que Ada Colau ha pactat amb el socialista Jaume Collboni a l’ajuntament de Barcelona.

Escolteu-ho:

“No vull pensar que líders comuns prefereixin una comunitat autònoma governada per ells perquè no volen una República governada per altres”. pic.twitter.com/nEOEXYyqyu — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 19 de gener de 2017

Galdón: “El PSOE i el PSC són coses totalment diferents”. Rufián: “Ah i en canvi Convergència i ERC són el mateix”. Truqueu una ambulància. pic.twitter.com/tC8KL1IF8L — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 19 de gener de 2017

Vegeu la transcripció d’un fragment de la topada:

Gemma Galdón: Per què em segueixen insistint que sense Convergència no es pot fer la independència, quan les enquestes diuen que Convergència passarà a ser la quarta o cinquena força, i en canvi mai van de la mà dels que les últimes eleccions fetes en aquest país van tenir la majoria dels vots, que són els comuns.

Gabriel Rufián: Jo li faig una altra pregunta: per què és dolent pactar amb Convergència i no amb el PSOE? Per què el procés d’autodeterminació català és el 3%, Pujol i les seus embargades i els ajuntaments del canvi, governats la gran majoria per PSOE amb Podem no són Chaves i Griñán i els ERO? Per què?

G.G: I per què no?

G.R: Li ho pregunto. Per què nosaltres hem de donar contínues explicacions de l’activitat de govern d’un partit que ja ni existeix i vosaltres no doneu explicacions de l’activitat de govern actual del PSOE? Per què Convergència és la màfia al parlament de Catalunya i en canvi els seus vots són bons perquè Xavi Domènech pugui ser president del congrés?

G.G:Com que hi ha un bé superior que és la independència no podem parlar malament de Convergència. Jo vull poder dir que Convergència ha venut els drets dels catalans i dels espanyols durant més de vint-i-cinc anys.

G.R: Igual que a vostè no li agrada tot el que passa a l’ajuntament de Barcelona, on govern la senyora Colau amb el senyor Collboni a mi no m’agrada tot el que passa al parlament de Catalunya.

