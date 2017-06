El govern ha anunciat avui que el concurs d’homologació d’empreses fabricants d’urnes s’havia declarat desert. Les dues empreses que hi havien participat no havien complert els requisits establerts. Ara s’obren noves vies previstes per la llei de contractació per a l’adquisició de les urnes per part del govern. Amb tot, l’anunci ha provocat una polèmica entre partits i una certa alarma a les xarxes. Aclarim quina és la situació que resulta d’aquest anunci d’avui:

Què ha passat amb el concurs de les urnes?

Es tractava d’un concurs per homologar empreses que tinguessin la capacitat de fabricar urnes de votació. Concretament, havien de tenir la capacitat de fabricar unes vuit mil urnes de metracrilat. Al concurs s’hi van presentar dues empreses de dimensió petita que deien que podien fer-ho. Se’ls va demanar el compliment d’uns requisits de solvència. Les dues empreses van dir que els complien i, quan se’ls va demanar la documentació per a demostrar-ho, una de les dues va abandonar el procés i l’altra va presentar errors i incongruències en els documents. Per tant, el concurs ha quedat desert.

És normal que no s’hagin presentat les empreses grans?

El fet que s’hagin presentat tan sols dues empreses de dimensió modesta al concurs ha alçat les sospites del govern. Les empreses grans de fabricació de plàstics tenen contractes habituals amb les administracions autonòmiques de l’estat i, en alguns casos, amb el govern espanyol. No se sap si l’autoexclusió d’aquestes empreses més grans és el resultat de pressions de l’estat, de l’amenaça pública expressada directament pel portaveu del govern espanyol o per els dubtes sobre la possible pèrdua d’altres contractes com a represàlia. En tot cas, aquestes empreses no han volgut participar en un concurs de més de dos-cents mil euros.

Què implica que el concurs hagi quedat desert?

Un cop el concurs d’homologació d’empreses per a fabricar urnes ha quedat desert, el govern té altres vies administratives i legals per a encarregar-les i comprar-les. La llei de contractació pública obre vies perquè els governs puguin contractar qualsevol servei o producte si en el concurs públic no s’han presentat empreses o ofertes d’acord amb els requisits estipulats. Per tant, la situació actual no implica que el govern no pugui contractar urnes pel referèndum de l’1 d’Octubre. Contràriament, ara s’obren vies més directes de contractació.

Hi ha divergències dins del govern per aquesta qüestió?

Al govern s’han expressat algunes divergències des de fa mesos en relació al procés de contractació. Són divergències que han protagonitzat el departament de Vice-presidència i Economia amb el de Governació. La consellera Meritxell Borràs ha estat encausada per haver fet aquest concurs d’homologació d’empreses per a les urnes. Si el concurs queda desert, ara pot arxivar-se la causa oberta per una denúncia de la fiscalia.

Per què la CUP es declara perplexa?

El grup parlamentari de la CUP ha denunciat que el govern l’ha apartat de la presa de decisions per organitzar el referèndum. La presidenta parlamentària dels anticapitalistes, Mireia Boya, ha mostrat la ‘perplexitat absoluta’ de la CUP pel fet que el govern hagi declarat desert el procés d’homologació per a la compra d’urnes, una informació que desconeixien. Boya ha dit que el govern ha de comprar les urnes ‘amb el procediment que vulgui’. I ha insistit que han de ser ‘homologades a escala internacional’.

Hi ha una cimera de crisi?

Aquesta tarda s’ha publicat que hi havia una ‘cimera’ extraordinària de crisi per la qüestió de les urnes amb els partits sobiranistes i les entitats al Palau de la Generalitat. El cert, però, és que hi havia una reunió de coordinació planificada, periòdica i ordinària que es fa quinzenalment i a la qual assisteixen alguns representants del govern, Junts pel Sí, CUP, i les principals entitats. Alguns dels participants han explicat a VilaWeb que en aquesta ocasió s’ha filtrat a la premsa que es feia una reunió extraordinària per aconseguir tapar el soroll que s’ha produït sobre el concurs de fabricants d’urnes. Amb tot, hi ha el compromís del govern d’acordar una via alternativa per a la fabricació d’urnes abans del 4 de juliol, que és quan el govern comunicarà el detalls del referèndum en un acte públic.

