El govern d’Extremadura ha aprovat un pla de renovació del mobiliari de casa, pel qual concedirà ajudes econòmiques fins de mil euros per a canviar els mobles de casa. El decret 205/2016 del 28 de desembre, aprovat per la Junta d’Extremadura, fixa els ajuts del Pla Renove de Mobiliari de la Llar, que aportaran un descompte del 25% del valor de cada moble, impostos no inclosos, amb un màxim de dos-cents euros per moble i de mil euros per particular. Se n’exclouen els mobles que requereixen muntatge, com els d’Ikea.

Aquesta notícia ha causat indignació a la xarxa, pel fet de destinar diner públic a un propòsit com aquest, quan molts governs autonòmics, com dels Països Catalans, tenen dificultats pressupostàries importants. I alguns fins i tot recorden aquestes paraules de l’ex-president de la Junta d’Extremadura José Antonio Monago, que va pronunciar la frase ‘Catalunya demana, i Extremadura paga’. Era el 2012, quan criticava la demanda catalana (refusada) d’un pacte fiscal.

Justament les últimes dades sobre els comptes públics territorialitzats, que va fer públics el 2015 el govern espanyol, corresponen al mateix any en què Monago pronunciava aquelles paraules. Les dades indiquen que Extremadura era la comunitat més beneficiada per les balances fiscals: tenia un saldo positiu de 2.665 milions, un 15,6% del seu PIB. En contraposició, Catalunya tenia un saldo negatiu de 7.439 milions d’euros, un 3,75% del PIB; el País Valencià, de 1.453 milions, un 1,48% del PIB; i les Illes Balears, de 1.330 milions d’euros, un 5,08% del PIB.

L’any següent les dades es confirmaven: 2.730 milions de saldo fiscal positiu a Extremadura (16,2% del PIB), 8.800 milions de saldo negatiu a Catalunya, 1.416 negatius al País Valencià i 1.511 a les Illes.

