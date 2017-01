El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat una carta al seu homòleg espanyol, Mariano Rajoy, per declinar la invitació a la conferència de presidents autonòmics que es farà demà. ‘Si ens remetem al balanç de les anteriors [conferències de presidents], és fàcil d’arribar a la conclusió que aquesta mena de reunions són només una escenificació, però sense cap resultat productiu ni satisfactori. En aquest sentit –li diu–, estem convençuts que, com a nació que som i atenent la nostra realitat política, ens hem guanyat el fet de tenir una relació bilateral amb el govern espanyol.’

Li torna a recordar ‘la voluntat de diàleg permanent’ i lamenta que fins ara el govern espanyol ‘s’hagi negat a afrontar-lo de manera autèntica, més enllà d’anuncis’. Li diu també que no s’ha de preocupar tan sols per la qüestió del referèndum, sinó per la llista de demandes a resoldre a Catalunya que fins ara no han estat ateses.

Finalment, l’emplaça a tractar de tots aquests afers de manera personal en una reunió.

