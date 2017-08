El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s’ha reunit avui amb representants de vuit grups polítics danesos, que representen dues terceres parts del tota del parlament de Dinamarca. Aquesta cambra va ser la primera a posicionar-se formalment i debatre sobre el conflicte entre Catalunya i Espanya, tot aprovant una resolució que cridava al diàleg entre els governs espanyol i català per trobar una sortida acordada i negociada. A la trobada, el president ha volgut explicar als diputats que no han tingut èxit aquestes peticions de diàleg, i que l’estat s’hi ha negat a poder seure a parlar sobre el referèndum i sobre el cas de Catalunya de manera específica.

Puigdemont ha pogut reunir-se a una sala del parlament de Dinamarca amb diputats dels grups dels socialdemòcrates, els populars danesos, el Partit Popular Socialista, el Partit Liberal, l’Aliança Roja i Verda, l’Aliança Liberal, la formació d’esquerres Alternativa A i l’Esquerra Radical. Segons el president, només ha mantingut contacte amb els grups perquè la Generalitat en cap moment ha volgut intentar una trobada amb el govern de Dinamarca. ‘No era el nostre propòsit, ni ho hem demanat ni crec que toqués fer cap contacte amb el govern danès. Estem en una fase de coneixement i no vam fer cap gestió respecte del govern danès’, ha dit.

En aquest sentit, s’ha congratulat que l’estratègia i aquella idea d’anar eixamplant el coneixement sobre el que passa a Catalunya dóna bons resultats i s’ha mostrat satisfet d’haver pogut parlar amb diputats del parlament d’un país que és ‘model i font d’inspiració de bones pràctiques democràtiques’. El president no ha volgut explicar cap detall més del contingut de la trobada, on entre altres diputats, hi havia el diputat verd-roig Nikolaj Villumsen, que va ser l’impulsor de la resolució en favor del diàleg i que aquest mateix dijous s’ha mostrat partidari de respectar l’1-O i de pressionar el govern de Dinamarca perquè forci Espanya a negociar amb Catalunya.

