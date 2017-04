El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat als ciutadans que facin realitat el lema d’èxit a les xarxes socials ‘Mai no caminareu sols’ en defensa dels condemnats i querellats pel procés. ‘Quan intenten inhabilitar tot un poble, cal que aquest poble faci realitat allò que és un èxit a la xarxa i que toca alhora que es desvirtualitzi’, ha assegurat en l’acte que s’ha celebrat al parlament en suport a la presidenta de la cambra catalana, Carme Forcadell, i els tres membres de la mesa querellats.

Per la seva banda, Forcadell ha pres la paraula per deixar clar el seu compromís: ‘Estarem a l’alçada del moment històric que vivim, no en tinguin cap dubte. Per defensar els drets i les llibertats dels catalans, garantir la sobirana de la institució i que al parlament s’escoltin totes les veus’, ha sentenciat.

L’acte ha comptat amb els parlaments dels periodistes José Antich i Mònica Terribas, que han repassat dos dels moments claus dels anys d’autonomia de Catalunya: la LOAPA i l’aprovació de l’estatut de l’any 2005.

Els tres ex-presidents del parlament també han parlat i han manifestat el seu ple suport a la presidenta de la cambra i a tots els querellats i condemnats pel procés d’independència. El moment culminant de l’acte ha estat la lectura del manifesta amb el títol ‘Respecteu les nostres institucions!’. El podeu veure ací:

Manifest dels expresidents del #Parlament en suport a la presidenta @ForcadellCarme i als membres de la Mesa querellats pic.twitter.com/7ygS3ihyDi — Parlament Catalunya (@parlament_cat) April 19, 2017

