‘Ens hem proposat de convertir-nos en un estat independent’, ha anunciat avui el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a tots els cònsols que hi ha acreditats a Catalunya. Ha estat en la recepció que fa cada any al Palau de la Generalitat, acompanyat del conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva. Puigdemont els ha parlat del final de tot el recorregut: ‘Tot aquest llarg procés culmina aquest 2017.’ Fent referència a l’actitud del govern espanyol, ha dit als representants diplomàtics: ‘Vostès han estat testimonis que hem superat tota mena de dificultats per arribar fins aquí. Ja es poden imaginar que no tan sols superarem les dificultats que ens vinguin, sinó que a hores d’ara superarem les amenaces que ens adrecen.’

I ha afegit, contundent: ‘Hi ha la voluntat d’una nació d’exercir el dret d’autodeterminació, un dret que coneixen i respecten la majoria de països del món.’ Ha insistit que el govern català està disposat a dialogar fins a l’últim moment amb l’espanyol per pactar la manera de convocar el referèndum, que es farà al setembre, a tot estirar. Però ha recordat que hi havia ‘una negativa unilateral’ del govern espanyol. ‘Això –ha dit– ens fa no ser gaire optimistes, però no ens desmobilitzarà.’

Així, el president ha garantit als diplomàtics que el referèndum ‘es farà com a molt tard al setembre’. ‘Treballem perquè es faci amb totes les garanties i estàndards, amb tota la transcendència i responsabilitat. Es farà bé, amb totes les garanties jurídiques i democràtiques, i buscant que sigui el poble de Catalunya qui decideixi’, ha sentenciat.

Més enllà de refermar aquesta voluntat de tirar endavant el procés, Puigdemont ha defensat que Barcelona i Catalunya són ‘un atractiu enorme’ per al món, i que als catalans ‘mai els ha agradat que els tanquin dins les seves fronteres’. ‘Tenim acreditada la nostra apertura al món. No hi ha res pitjor que algú ens vulgui tancar en les nostres fronteres. El nostre món és el món’, ha dit.

Puigdemont també ha recordat les ‘bondats’ econòmiques d’invertir a Catalunya i mantenir relacions comercials. Així, ha comentat que l’economia catalana ‘creix per sobre de la mitjana espanyola’, que en 2016 ‘ha liderat en 2016 la creació d’empreses a l’estat espanyol, concentra una de cada tres empreses regulars, i ha estat reconeguda com la regió més atractiva per invertir del sud d’Europa’.

A l’acte ha intervingut també Raül Romeva, que ha defensat que Catalunya vol ‘participar’ de debats europeus i internacionals ‘amb veu pròpia i sent un actor que afronti amb la voluntat d’analitzar i contribuir a resoldre els reptes’. És per això que ha afirmat que per als catalans, la manera de fer-ho és sempre ‘amb la democràcia com a eina’. ‘ I per això és tan imp tenir en la democràcia l’eina. ‘Demanem al cos consular que ens ajudeu a explicar aquests valors’, ha sentenciat.

Per últim, a l’acte també ha participat la degana dels cònsols a Barcelona i cònsol del Perú, Franca Lorella, que ha agraït ‘el suport de les institucions, que atenen els múltiples interessos’ de les oficines diplomàtiques a Barcelona. A més, Lorella ha destacat el caràcter dels catalans per fer que ‘els estrangers se sentin com a casa’ quan estan aquí. La cònsol no ha volgut entrar en cap debat polític i s’ha limitat a comentar a la seva intervenció que el cos consular està ‘convençut ‘que en la mesura que als catalans els vagi bé, als representats pels consolats, també’.

Ací podeu veure l’acte sencer:

