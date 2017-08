El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques espanyol, Cristóbal Montoro, ha afirmat que de moment la Generalitat ha enviat al ministeri totes les certificacions setmanals, signades per diversos consellers i vicepresident del Govern, Oriol Junqueras. ‘Ni un euro del pressupost la Generalitat s’ha destinat fins al dia d’avui a finançar el referèndum de l’1-O’, ha dit. I ha afegit que el referèndum de l’1-O no es farà perquè ‘els mateixos que promouen la celebració del referèndum certifiquen que no s’ha fet cap despesa per dur a terme el referèndum’.

Montoro també ha justificat les mesures addicionals de control que la Comissió Delegada d’Afers Econòmics del govern espanyol va adoptar el 26 de juliol amb l’objectiu d’evitar que la Generalitat destini diners a l’organització del referèndum. Segons el ministre no suposen una ‘una agressió als serveis públics a Catalunya’ perquè el que es busca és que els recursos públics ‘funcionin perfectament’ i que ‘no es posi en risc l’equilibri pressupostari’.

Les mesures de control, ha dit, ‘eviten que els diners es desviïn a partides declarades il·legals pel TC‘ i que puguin repercutir en l’estabilitat pressupostària i financera de l’estat espanyol. La finalitat, segons el ministre, és ‘que ni un euro del pressupost de la Generalitat vagi destinat a partides pressupostàries declarades inconstitucionals i que les decisions polítiques de la Generalitat posin en risc l’estabilitat pressupostària i financera a Espanya’. ‘Si es produís per part de la Generalitat qualsevol intent de modificació pressupostària, la Generalitat estaria incomplint el pla d’ajustament i el govern hauria d’aplicar les mesures coercitives de la Llei d’estabilitat’, ha assegurat Montoro.

Segons Montoro, serien mesures ‘graduals’ que estableix la Llei d’estabilitat pressupostària, que ‘garantirien en tot moment la prestació dels serveis públics’. Fonts del ministeri han apuntat que aquestes mesures ‘coercitives’ són les compreses a aquesta mateixa Llei d’estabilitat, i no tenen res a veure amb el FLA, que ‘té la seva pròpia llei’.

El 26 de juliol la Comissió delegada per a Afers Econòmics del govern va adoptar ‘mesures addicionals de control’ que segons el ministre busquen és que els recursos públics ‘funcionin perfectament’ i que ‘no es posi en risc l’equilibri pressupostari’.

Aleshores, el govern espanyol va vincular aquestes mesures a l’amenaça que va fer de suspendre les transferències del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) a Catalunya en el cas que el Govern destini recursos al referèndum. Segons els acords de juliol, les mesures impliquen que la Generalitat ha d’enviar certificats setmanalment al Ministeri d’Hisenda que justifiquin que no s’ha autoritzat cap despesa per a l’organització del 9-N. En última instància en cas d’incompliment implicarien la creació d’una comissió d’experts i la possibilitat d’intervenir directament els comtes del Govern.

‘Aquesta és la nostra obligació i no l’eludirem’, ha dit Montoro, que ha assegurat que es garantirà l’accés dels ciutadans als serveis públics. Montoro ha justificat les amenaces del seu executiu, que ‘no es pot quedar de braços plegats davant decisions polítiques que posen en risc la sortida de la crisi i el creixement econòmic’. ‘Seria una temeritat que els ciutadans no perdonarien’, ha dit.