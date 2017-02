L’ex-president de la Generalitat Artur Mas i les ex-conselleres Irene Rigau i Joana Ortega han sortit del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) després de la primera sessió del judici pel 9-N enmig d’una multitud que els ha rebut amb crits de ‘votarem!’, i cantant ‘L’estaca’. Molts dels concentrats també han exhibit paperetes del 9-N.

El moment de la sortida del TSJC:

I el moment en què han cantat ‘L’estaca’:

