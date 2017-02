Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau han anat avançant lentament des del Palau de la Generalitat fins a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on seran jutjats, acusats d’haver organitzat el 9-N. Van acompanyats del govern de la Generalitat i d’una gentada que els ha animat amb aplaudiments i crits d’independència. Us n’oferim els vídeos.

El de la sortida del Palau de la Generalitat, a la plaça de Sant Jaume:

Acompanyats d’aplaudiments en el recorregut fins al passeig de Lluís Companys:

El ‘Cant dels segadors’ al Fossar de les Moreres:

L’arribada al passeig de Lluís Companys:

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]