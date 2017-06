La FIFA ha publicat el seu informe sobre la presumpta corrupció en l’elecció de Catar com a seu del mundial de futbol del 2022. En l’informe s’aprofundeix en les relacions entre el país i diversos federatius de la FIFA amb dret a vot o capaços d’influir-lo. D’entre els noms que hi apareixen, el de Sandro Rosell. El president del Barça entre 2010 i 2013, té un capítol propi dins la investigació. És vist com un intermediari entre la candidatura de Catar i Ricardo Teixeira, el president de la federació brasilera a l’època i un dels acusats d’haver venut el seu vot.

Rosell va ser consultor de la candidatura catariana entre final del 2008 i principi del 2009. Aprofitant la seva relació prèvia pel projecte Aspire Academy, la federació li va demanar un estudi sobre les possibilitats de Catar de guanyar la votació, a més d’aprofundir en temes logístics, com la possibilitat de fer el torneig durant l’hivern. El contracte tenia una clàusula que obligava a Rosell a eliminar qualsevol informació relacionada amb la seva feina.

Posteriorment, gràcies a la relació que mantenien les parts, Rosell continua a l’òrbita de la candidatura. Segons testimonis Rosell era vist com una ‘font d’experiència i relacions dins el futbol’. En concret, es veia amb bons ulls la seva relació amb Ricardo Teixeira, amb qui mantenia una amistat des de 1996. Aquell any, estant Sandro al capdavant de Nike Brasil, va tancar un contracte amb la federació brasilera –que Teixeira ja presidia– pels seus drets, d’uns 300 milions d’euros pels següents deu anys. El tracte va aixecar molta polseguera a la premsa del país, amb acusacions a Pereira per embutxacar-se part de la quantitat establerta. El cert, però, és que la relació entre Rosell i Teixeira durant l’època era de gran amistat, sent el català testimoni del casament del brasiler.

Sandro, el vincle entre Catar i Teixeira

Quan s’organitza la trobada del 2010 entre l’emir de Catar i oficials de la FIFA de Sud-amèrica a Rio, entre ells Teixeira, es demana l’assistència de Rosell. Altra vegada, a l’agost per tancar l’amistós entre Brasil i Argentina a Doha, que s’acaba jugant al mateix novembre d’aquell any. Aquestes trobades construeixen la ‘bona relació’ entre Catar i Teixeira, segons Hassan Al-Thawadi, director de la candidatura, gràcies als esforços de Sandro. Durant la candidatura Al-Thawadi i Sandro van treballar en assumptes relacionats amb futbol però, segons el catarià, no pas amb la candidatura. La relació, però, no és clara. Rosell va enviar e-mails agraint transferències de naturalesa desconeguda. Els correus deien el següent:

‘Això vol dir que podré invertir aquests diners en els meus interessos, que espero, paral·lelament, siguin els teus’

‘Vol dir que valores el meu compromís amb el teu país i la teva gent, començant amb tu i la teva família (…) sens dubte dedicaré tots els meus esforços a realitzar aquest somni’

La coincidència entre els tractes de Rosell i la candidatura, la vaguetat de les comunicacions i la falta de transparència fa sospitar als agents FIFA. Tot sembla indicar que Rosell tenia algun tipus de relació o interès en la candidatura. Això es complica encara més quan el seu nom apareix enmig de la compra dels drets de 24 partits amistosos de la selecció brasilera per valor de més de 27 milions de dòlars. Dallah Albaraka Group (DAG), amb seu a Aràbia Saudita compra de la federació els drets de vint-i-quatre partits, i es presumeix que a través d’aquest contracte es realitza el suborn a Teixeira que acaba amb el vot de Brasil per Catar 2022.

Addicionalment, s’activa un contracte entre International Sports Events Ltd (seu de DAG) i Uptrend Developments LLC, amb seu a les Illes Caiman i propietat de Rosell. En aquest contracte, s’estableix que si DAG adquirís els drets de 24 partits internacionals, es deuria a Rosell més de vuit milions d’euros. El contracte no preveia que l’empresa de Rosell fes res, tan sols que rebés la quantitat. Tot i així, es reconeix que durant els seus primers mesos de presidència, va facilitar l’organització d’amistosos gràcies als seus contactes i posició privilegiada. Com el mateix informe cita, en paraules del mateix Rosell: ‘Potser és possible, a vegades els miracles passen’. Com organitzar un mundial de futbol enmig del desert.

