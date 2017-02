Òmnium Cultural ha rebut l’avís d’embargament de 240.000 euros per la multa imposada per l’Agència de Protecció de Dades espanyola arran de la denúncia sobre l’ús de dades personals durant la ‘gigaenquesta’ que es va fer abans del 9N. La sanció per l’ús de les dades és de 200.000 euros als quals se suma un recàrrec de 40.000 euros per no haver fet efectiu el pagament. Aquesta comunicació arriba l’endemà de l’avís d’embargament de 240.000 euros a l’ANC pel mateix motiu.

L’entitat diu que es nega a pagar aquesta sanció, que qualifica d’atac polític desproporcionat. En aquest sentit Òmnium manté el recurs iniciat a l’Audiència espanyola i sobre el qual encara no hi ha una sentència ferma.

Òmnium Cultural considera que la multa per la gigaenquesta no té cap fonament i que només vol desprestigiar i perjudicar financerament i jurídica les entitats que són al capdavant del procés sobiranista.

