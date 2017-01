‘El consell polític de la CUP, ha emès un vot favorable a la tramitació del pressupost malgrat no sigui pel seu contingut social, que no compartim, sinó per celebrar un referèndum i un procés constituent’. D’aquesta manera ha anunciat Quim Arrufat el resultat del Consell Polític de la CUP.

La decisió de la CUP però, és matisada: ‘És un sí condicional i amb data de caducitat fins al setembre: si al setembre no hi ha referèndum, la CUP retirarà el suport al govern i provocarà noves eleccions’. En concret, Arrufat el ‘sí condicional’ de la CUP és un sí a la ruptura democràtica, al referèndum unilateral i al procés constituent, però és un no a uns comptes que mantenen les mateixes estructures desiguals de fa 35 anys.

Per tot això, i de cara al debat del pressupost, Arrufat ha avançat que els anticapitalistes donaran dos vots a favor i vuit abstencions, el mínim perquè tirin endavant els comptes. I ha demanat al govern que tingui preparat el referèndum unilateral al maig: ‘S’ha de poder celebrar a l’estiu depenent de la tensió judicial’, ha recordat Arrufat.

Reguant critica uns comptes ‘autonomistes’

Amb un discurs crític, Eulàlia Reguant ha lamentat que els comptes proposats pel govern mantenen molts elements autonomistes i que l’executiu no ha fet cap concessió. ‘La CUP ha fet un esforç per veure d’on es podien treure els diners i on es podien posar’, ha explicat Reguant. ‘Volem obrir aquest debat a la resta de grups perquè les esmenes de la CUP continuaran i es poden fer modificacions perquè els pressupostos s’acostin als que necessita el país, ha dit.

Malgrat les cessions en Ensenyament i renda garantida, ‘aquest no és el pressupost que necessita el país’. El govern i el departament d’Economia ‘han amagat el cap sota l’ala i no ha respost de manera adequada al que es necessitava’, ha lamentat la diputada. ‘Veient que no són els comptes que el país necessita, creiem que es necessari mostrar la indignació perquè aquest pressupost responguin a la necessitat de la majoria’, ha conclòs Reguant.

Darrer obstacle superat

La decisió presa pel Consell Polític aquest matí a Vilafranca del Penedès permet de superar el darrer obstacle per a encarar abans del setembre l’aprovació de les lleis de desconnexió i fer el referèndum d’independència.

‘Prou de posar pedres al camí dels demòcrates que volem votar en referèndum’, ha reclamat Arrufat. I ha recordat que el canvi a l’estat espanyol és lluny: ‘El règim s’ha refet’, ha recordat. ‘L’única finestra d’oportunitat és la catalana: el referèndum i la possibilitat de trencar amb el règim del 78’.

El resultat de la votació ha estat clar a favor del sí pel que fa a les assemblees territorials de la CUP (39 vots a favor i 22 en contra i dues abstecions) però en canvi les entitats que formen part de l’anomenat Grup d’Acció Política (GAP) han votat en contra. Poble Lliure i Constituents per la Ruptura han votat a favor però Endavant i les organitzacions pròximes han votat en contra. El SEPC s’ha abstingut. La diferència de vots entre el sí i el no ha fet que la decisió del GAP no afectés el resultat final.

L’acord per aprovar el pressupost allunya la perspectiva d’unes eleccions avançades, que el president de la Generalitat estava disposat a convocar en el cas que la CUP hagués votat en contra dels comptes.

