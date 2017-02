L’Ajuntament de Sant Pere de Torelló ha publicat avui un ban per anunciar que no permetrà que les autoritats espanyoles precintin cap col·legi en cas de celebrar-se un referèndum d’independència. ‘Només disposem de dos edificis escolars, ambdós de propietat municipal, i mai s’hauria de negar el dret a poder votar i menys encara quan ho demana la majoria de ciutadans de Catalunya’, explica el consistori. En el mateix ban es recorda que són edificis pagats per tota la ciutadania i que l’ajuntament ha d’estar a ‘l’altura de les circumstàncies històriques i posar-se a disposició del govern de la Generalitat de Catalunya’.

Ací podeu llegir el ban sencer:

