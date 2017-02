La Internacional Liberal va publicar ahir un contundent comunicat en suport d’Artur Mas, arran la celebració del judici contra el 9-N.

El secretari general de la Internacional Liberal, Emil Kirjas, va fer a més unes dures declaracions en les quals recorda que aquest internacional que representa més de cent partits de tot el món ‘demana al govern d’Espanya que respecti la voluntat del poble de Catalunya en totes les matèries, inclosa la seva autonomia i independència. Kirjas va afirmar que ‘quan un govern perd el contacte amb la realitat pot acabar perdent el control del territori. I és evident que Artur Mas sortirà reforçat d’aquesta farsa, d’aquest teatre. Ell es mereix tot el suport’.

La Internacional Liberal agrupa els partits liberals de tot el món. En formen part entre altres el Partit Liberal d’Andorra, l’FDP alemany, els Liberal Demòcrates britànics o el Partit Liberal canadenc de Justin Trudeau. Partits membres de la Internacional liberal estan ara mateix en el govern en països com Bèlgica, Canadà, Croàcia, Dinamarca, els Països Baixos, Finlàndia, Geòrgia, Costa d’Ivori, el Marroc, Taiwan, Colòmbia o l’Argentina, entre altres.

