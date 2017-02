La Guàrdia Civil ha detingut per ordre de la fiscalia anticorrupció el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra; Antoni Vives, ex-tinent batlle de l’Ajuntament de Barcelona en època de Xavier Trias; i Francesc Sánchez, ex-dirigent de CDC, segons que ha avançat el diari El Español a primer hora del matí. Sánchez era un dels homes de més confiança d’Artur Mas a CDC, i fou l’encarregat de gestionar el procés de refundació del partit. L’operació té relació amb el suposat finançament irregular de CDC. Cambra ha estat alliberat després de finalitzar l’escorcoll a l’autoritat portuària, segons La Vanguardia.

L’operació s’anomena Pika i en total es preveuen divuit detencions, segons Europa Press. La Guàrdia Civil ha desplegat dos-cents cinquanta agents per a fer els escorcolls, a Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Rubí, l’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lleida, el Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Girona i Berga, a més de Madrid i Majadahonda; n’hi ha una vintena, segons El Mundo, en empreses públiques d’infrastructures de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona. Els agents han entrat en les instal·lacions de l’Autoritat Portuària, a Barcelona d’Infraestructures Municipals SA (BIMSA), a Infraestructures.cat i en una desena d’empreses més.

A Girona, la Guàrdia Civil ha detingut el propietari de l’empresa Rubau Tarrés, Josep Rubau. El constructor va ser condemnat a pagar una multa de més de 33.750 euros pel cas del suborn de 35.000 euros a l’ex-gerent de GISA, Jordi Vergé, en canvi d’afavorir l’empresa en l’adjudicació d’obra pública. Vergé va haver d’abonar 16.875 euros i el membre del consell d’administració de la constructora, Joan Mozo, 10.125. El judici no es va arribar a fer perquè els acusats van admetre les acusacions.

Seran conduïts a dependències policials l’extesorer de CDC i la fundació Catdem Andreu Viloca; l’exdirector d’Infraestructures.cat Josep Antoni Rosell; l’exconseller delegat de Copisa Xavier Tauler i Josep Manel Bassols (Oproler Barcelona) –els quatre ja estaven sent investigats en la causa de la qual s’encarrega el Jutjat d’Instrucció 1 del Vendrell (Tarragona)–.

Està previst que, després d’haver estat presents en els escorcolls, alguns dels 18 detinguts quedin en llibertat a l’espera de ser citats pel jutge com a investigats.

Després del final de l’anomenada ‘operació diàleg’

La fiscalia ha reactivat les investigacions sobre el suposat finançament irregular de CDC justament l’endemà del dia que el govern espanyol va considerar acabada l’anomenada ‘operació diàleg’ i quatre dies abans de començar el judici a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega per haver organitzat el 9-N. Aquesta operació és la continuació de la investigació començada l’octubre del 2015, quan fou escorcollat el despatx de l’ex-tresorer del partit Andreu Viloca, que fou detingut, empresonat i deixat en llibertat sota fiança. Les acusacions són d’haver rebut donacions per part d’empresaris al partit, per mitjà de fundacions com ara CatDem, en canvi de l’adjudicació d’obra pública.

L’operació és a les mans del titular del jutjat d’instrucció número 1 del Vendrell, Josep Bosch, que ha ordenat l’entrada a l’empresa municipal BIMSA perquè considera que hi podria haver hagut un contracte a mida per a l’adjudicació de l’obra de construcció de la plaça de les Glòries en favor de l’UTE formada per les empreses COPISA, Arnó, COMSA i ROGASA.

Els antecedents

El Jutjat d’instrucció número 1 del Vendrell manté obertes diverses peces derivades del cas Torredembarra, una de les quals les comissions del 3% a canvi d’adjudicació d’obra pública per finançar l’antiga CDC i que va comportar detencions com la de l’ex-tresorer de la formació Andreu Viloca. El passat 2015, el que va començar amb una investigació contra el batlle de Torredembarra va acabar amb dos escorcolls a la seu central de CDC i a la Fundació CatDem pel suposat finançament irregular del partit a través de comissions del 3% per adjudicació d’obra pública.

A finals de juliol del mateix any l’operació ‘Petrum’ de la Guàrdia Civil es va centrar en l’empresa Teyco, de la família Sumarroca, molt vinculada a CDC. A finals d’agost, en plena precampanya electoral pel 27-S, la Guàrdia Civil va entrar a diversos ajuntaments, a la seu dels convergents al carrer Còrsega de Barcelona i a les dependències de la CatDem. Es van escorcollar els despatxos del seu tresorer, Andreu Viloca. A finals d’octubre els agents van tornar a entrar a la seu de CDC, a l’empresa pública Infraestructures.cat i a diverses empreses adjudicatàries, i es va detenir Viloca, Antoni Rosell, director general de l’empresa pública, i altres empresaris.

Una altra de les peces que investiga el mateix jutjat hi ha suposades alteracions en unes oposicions en què hi estaria implicada la consultora Effial, mentre que d’altres encara es troben sota secret de sumari.

‘No és una casualitat’

L’advocat de l’ex-tinent de batlle de l’Ajuntament de Barcelona Antoni Vives, Rafael Entrena, s’ha mostrat convençut que l’operació que la Guàrdia Civil està duent a terme en relació al presumpte finançament irregular de CDC ‘no és una casualitat’ a pocs dies que siguin jutjats l’ex-president de la Generalitat Artur Mas; l’ex-vice-presidenta, Joana Ortega, i l’ex-consellera d’Educació Irene Rigau, per la consulta del 9-N.

‘Com sabeu hauria d’estar preparant un judici que comença dilluns. Fa molts anys que no crec en les casualitats’, ha assegurat Entrena, que s’encarrega de la defensa de Joana Ortega, en declaracions a TV3. D’altra Banda, Entrena ha afirmat que Vives li ha ratificat que està ‘absolutament tranquil’ i ha comentat que està sent ‘plenament col·laborador’ amb els agents.

Jané es queixa de les formes

‘Se’ns ha comunicat quan l’operació ha s’havia iniciat i ja havia aparegut a diversos mitjans digitals’, ha criticat el conseller d’Interior, Jordi Jané. Sense poder concretar si el protocol ho marca així o ha estat una decisió arbitrària de la Guàrdia Civil, el conseller s’ha limitat a ‘constatar’ que la comunicació ha arribat quan el departament ja ho havia llegit a la premsa. Jané no ha volgut donar més detalls de l’operació assegurant que no és dels Mossos d’Esquadra i, a més, ha rebutjat fer qualsevol valoració política al respecte, tot i afectar al seu partit.



Una operació per ‘desprestigiar’ el PDECat

El president de CDC, Jacint Borràs, ha atribuït l’operació de la Guàrdia Civil d’aquest dijous contra el presumpte finançament irregular del partit a la mobilització ciutadana prevista pel judici del 9-N. En una atenció als mitjans, un dels fundadors de Convergència s’ha mostrat convençut que les detencions de part de la cúpula convergent responen a una operació ‘programada’ de l’estat espanyol. Així mateix, ha assegurat que les institucions espanyoles busquen ‘desprestigiar’ el PDECat, el partit sorgit de l’antiga CDC.



El govern espanyol desvincula l’operació del procés

El ministre de l’Interior espnayol, Juan Ignacio Zoido, ha negat que l’operació de la Guàrdia Civil estigui relacionada amb el procés sobiranista i la proximitat del judici pel cas de la consulta del 9-N. ‘El moment en què es desencadenen les operacions no depèn del que vol la Guàrdia Civil o la policia’, ha afirmat en declaracions a la Cadena Ser. A més, ha afegit que aquesta és la quarta vegada que es realitza una operació d’aquestes característiques pel cas del 3%.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]