La fiscalia s’ha oposat a la decisió d’un jutjat d’instrucció de Badalona d’arxivar la causa oberta contra sis regidors que eren acusats de desobediència per haver obert el consistori el 12 d’octubre de l’any passat, el dia de la hispanitat.

Segons han explicat fonts judicials a l’agència Europa Press, la fiscal va presentar ahir un recurs de reforma de dotze folis en el mateix jutjat, es va oposar a l’arxivament i, en cas de no prosperar aquesta petició, la representant de la fiscalia ‘previsiblement’ recorrerà a l’Audiència de Barcelona.

El titular del Jutjat d’Instrucció 4 de Badalona va decidir sobreseure el cas perquè va concloure que no existeix delicte de desobediència: ‘Es van limitar [els regidors] a una mera ‘performance’. El dret penal no castiga les ‘performance”, argumenta en una sentència.

Els investigats eren el primer tinent de batlle i regidor de Badalona Habitable, Oriol Lladó; el tercer tinent de batlle i regidor de Badalona Democràtica, José Antonio Téllez; la de Serveis Socials, Agnès Rotger; la quarta tinenta de batlle i regidor de Badalona Educadora, Eulàlia Sabater; la regidora de Participació, Fàtima Taleb, i el d’Espais Públics, Francesc Duran.

El 12 d’octubre els sis regidors van accedir a l’edifici municipal on van tenir una breu reunió i, a les 8.30, Oriol Lladó i José Antonio Téllez van comparèixer a les portes de l’edifici davant la premsa i uns quants ciutadans, on Téllez va estripar una còpia de la resolució judicial que prohibia d’obrir aquell dia.

Argumentació jurídica

El jutge diu que, si en estripar el paper, n’haguessin ordenat l’obertura i veïns i funcionaris haguessin entrat a l’Ajuntament, “s’hagués produït la veritable desobediència, però el fet és que no es va produir, i els fets es van limitar a una simple ‘performance'”.

El jutge també considera que l’edifici no estava realment obert al públic i que el fet que, per voluntat d’algun edil, algun veí els acompanyés a l’interior de l’edifici un dia festiu, això no és una obertura real.

La investigació va partir d’una denúncia que el mateix 12 d’octubre va presentar en el jutjat de guàrdia el PP de Badalona.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]