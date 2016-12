La detenció de Joan Coma, regidor de Capgirem Vic – CUP, és d’una gravetat extrema, no tan sols per als independentistes sinó per a tots els demòcrates. Ho és tant que hauria d’ajudar a aclarir què és i en què s’ha convertit l’actual estat espanyol.

1. Joan Coma és un regidor de Vic. Elegit democràticament, com a candidat d’un grup legal, Capgirem Vic – CUP, que va ser la tercera força més votada de la ciutat, amb el 17% dels vots i 4 regidors.

2. Joan Coma ha estat detingut a les ordres d’un tribunal d’excepció, hereu directe del TOP franquista, un autèntic esguerro legal i antidemocràtic que no hauria de funcionar en un estat modern. Només se’n pot explicar l’existència per la repressió organitzada pel franquisme i la posterior amnèsia pactada per les forces polítiques de la transició, amb l’objectiu de salvar les responsabilitats legals de la dictadura.

3. El jutge instructor de la causa, Ismael Moreno, va ser inspector de segona del Cuerpo Nacional de Policia franquista, càrrec a què va accedir l’any 1974, amb el dictador encara viu. Amb el temps, aquest senyor ha acumulat tot d’actuacions polítiques controvertides com a jutge, per bé que el simple fet d’haver exercit un càrrec policíac de la dictadura hauria de ser motiu suficient per a impedir-li d’actuar com a magistrat.

4. Joan Coma ha estat detingut perquè es va negar a declarar davant l’Audiència espanyola, cosa, no declarar, que és un dret. Això ja és una arbitrarietat però el fet extraordinàriament greu és el motiu pel qual l’han encausat. Ha estat encausat simplement per unes declaracions fetes en el ple municipal, en l’exercici del seu càrrec. Declaracions que, a més, eren de suport a una decisió del Parlament de Catalunya.

5. L’acusació formal contra Joan Coma parla de ‘sedició’ i va ser presentada per l’únic regidor d’una plataforma d’extrema dreta, que a la ciutat de Vic va obtenir un 5% dels vots a les eleccions. ‘Sedició’ és un terme militar molt ben definit per tots els règims dictatorials, on és emprat habitualment com un anatema i una eina repressora contra qualsevol moviment democratitzador, ni que siga pacífic.

El terrible resum de tot això, doncs, és que un jutge ex-funcionari policíac del franquisme que ara exerceix en un tribunal d’excepció ha ordenat la detenció d’un càrrec electe català per haver defensat en el ple una decisió del Parlament de Catalunya. I tot això demostra que vivim en un estat on es pot detenir un polític que exerceix les funcions pròpies només perquè defensa verbalment les seues idees, idees que, per cert, no són il·legals d’acord amb l’ordenament jurídic vigent.

Podeu dir-ne com vulgueu, però aquesta seqüència d’esdeveniments no la veureu en cap règim democràtic del món. Heus ací la gravetat real del moment. La detenció de Joan Coma posar en relleu i documenta sense possibilitat de discussió que el franquisme perviu en les institucions espanyoles i en el sistema legal establert. I és un crit d’alerta contra una degradació de la democràcia que ja ens amenaça a tots. Independentistes i no.

PD: Una abraçada gran, Joan Coma, i espere veure’t ben aviat passejant novament per Vic, amb la llibertat personal restaurada i tornant a lluitar per la llibertat de tots.

