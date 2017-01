El vice-president del govern, Oriol Junqueras, donarà explicacions sobre el cas Vidal el dia 15 de febrer dins la comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya. La compareixença ja era prevista per a parlar de més qüestions, i Junts pel Sí demanarà una ampliació de l’ordre del dia per incloure-hi aquest assumpte, com ha reclamat també la CUP a la junta de portaveus.

El diputat de Junts pel Sí Roger Torrent creu que han de comparèixer només Junqueras i el secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, perquè el cas afecta el seu departament. Tant el govern com el grup parlamentari de Junts pel Sí –ha dit Torrent– estan disposats a explicar-se tant com calgui per unes declaracions de Vidal que considera ‘desafortunades i errònies’. I ha afegit: ‘Es pot investigar i auditar allò que es vulgui, estem absolutament tranquils i tant el grup parlamentari com el govern estem disposats a donar la cara.’

També ha explicat per què JxSí havia refusat la compareixença del president, Carles Puigdemont, al ple de la setmana que ve, una petició que havia fet Ciutadans. Torrent ha dit que les declaracions de l’ex-jutge Santiago Vidal afecten els departaments d’Economia i Vice-presidència i per això n’han de parlar els seus responsables.

Junqueras, ‘Pulgarcito i l’home llop’

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant considera ‘surrealista’ la llista de peticions de compareixença que han fet els grups parlamentaris per a la comissió d’Afers Institucionals. ‘I Pulgarcito, i la Blancaneu, i l’home llop i en Tarzan’, ha ironitzat. La CUP entén que qui ha de donar explicacions és Junqueras com a responsable d’ERC, partit pel qual Vidal era senador. ‘No és una exigència de ningú, s’ha d’entendre com una oportunitat per a explicar-se’, ha dit. Precisament per això a la junta de portaveus han exposat ‘la conveniència d’ampliar l’ordre del dia i per tant el sentit de la compareixença’.

La CUP creu que Junqueras hauria hagut d’anunciar voluntàriament la seva compareixença, però no donarà suport a la petició de PSC, CSQP i el PPC de demanar una compareixença a la comissió d’Economia, petició que es votarà demà. Eulàlia Reguant ha dit: ‘Entenem que amb una compareixença n’hi ha prou, però ens hem d’assegurar que el dia 15 parlarà del cas Vidal.’ Tanmateix, ha afegit que si queden coses per aclarir reclamaran una compareixença del vice-president del govern al parlament, com demana l’oposició.

