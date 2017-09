El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no ha trigat a respondre la petició que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet als 947 batlles del Principat perquè cedeixin els locals municipals que habitualment s’utilitzen com a col·legis electorals durant els comicis. No obstant això, malgrat la petició per carta del cap de l’executiu espanyol a cadascun dels batlles que impedeixin o paralitzin qualsevol iniciaitiva d’organització del referèndum, diversos d’ells han signat el decret de suport a la votació del primer d’octubre i ho han fet públic al Twitter mitjançant el coixinet #josigno. A continuació podeu veure algunes de les seves respostes.

Ple municipal #Celrà aprova per unanimitat ratificar decret alcaldia donant suport incondicional a la llei referèndum i 1-octubre #josigno pic.twitter.com/MKIENCn6WG — Dani #unitatPopular (@danicornella) 7 de setembre de 2017

A l’ @AjMoia estem compromesos amb la democràcia i amb les nostres institucions sobiranes Parlament i Generalitat, ni un pas enrera!#josigno pic.twitter.com/NgKSRDGmNn — Dionís Guiteras (@Dionis7vetes) 7 de setembre de 2017

Apreciat @angelrosdomingo,et prego que no em deixis sol com a únic paer en cap en donar suport al referèndum.Fes-ho pels lleidatans.#Josigno pic.twitter.com/tzlGhxuNsc — Ramon Royes (@ramonroyes) 7 de setembre de 2017

