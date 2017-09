El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vice-president, Oriol Junqueras, han enviat una carta als batlles catalans per avisar-los que han de cedir per al referèndum de l’1 d’octubre els locals que habitualment s’utilitzen com a punts de votació. Tenen 48 hores per a confirmar que així es farà o bé per a comunicar qualsevol canvi o al·legació.

La missiva està signada per Puigdemont i per Junqueras, i es va enviar immediatament després de la signatura del decret de convocatòria del referèndum d’ahir.

Els líders de l’executiu català expliquen que la llei del referèndum ja és vigent i que la norma estableix que els ajuntaments han de posar a la disposició del govern els locals de la seva titularitat que s’usen habitualment com a centres de votació.

Assenyalen que en cas que hi hagi algun impediment o negativa, el govern podrà establir punts alternatius de votació en els municipis per a garantir la participació de tots els catalans.

També recorden que ara hi ha un règim jurídic excepcional dirigit a regular i garantir el referèndum i que els càrrecs públics han de complir-ho, encara que detallen que el govern vol utilitzar tots els locals que van ser punts de votació en les eleccions al Parlament del 27 de setembre de 2015.

Vegeu la carta:

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]