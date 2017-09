El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha anunciat la impugnació al Tribunal Constitucional de la llei de referèndum, la convocatòria del referèndum i el decret de normes complementàries, a més de la resolució de designació dels membres de la sindicatura electoral. A més, ha demanat que es notifiqui al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, els membres del seu govern i tots els alts càrrecs de la Generalitat que tinguin responsabilitats en l’organització del referèndum, a més dels batlle dels 947 municipis del Principat.

En aquests advertiments, el govern espanyol vol que se’ls avisi de l’obligació d’impedir qualsevol iniciativa per a l’organització del referèndum.

Rajoy ha repetit diverses vegades en la compareixença després de la reunió extraordinària del consell de ministres que el referèndum no es farà. ‘La consulta no es farà. No hi haurà referèndum perquè suposa privar al conjunt d’epanyols de decidir el seu futur. Ni el goven ni els tribunals no poden tolerar-ho sota cap concepte’, ha declarat.

Ha afegit que la convocatòria del referèndum és ‘un clar i intolerable acte de desobediència. I el govern es considera obligat a defensar la dignitat de les institucions. Estem obligats a fer complir la constitució.’

