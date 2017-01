Jordi Solé començarà dilluns vinent una nova etapa com a eurodiputat d’ERC, substituint Ernest Maragall a mig mandat. Aquest últim any ha ocupat el càrrec de secretari d’Exteriors de la Generalitat, en el departament que dirigeix Raül Romeva. I ha tingut prou temps per veure com l’estat espanyol mirava de desactivar els passos que feia la Generalitat en la internacionalització del procés, fent ús dels seus serveis diplomàtics o bé del Tribunal Constitucional

—El Tribunal Constitucional pot entrebancar l’acció exterior de la Generalitat?

—La suspensió parcial de la llei d’acció exterior no afectarà per res la política exterior del nostre govern, com tampoc no va afectar la suspensió de la secretaria d’exteriors.

—Però la sentència sí que invalida el contacte diplomàtic, la relació bilateral amb altres estats.

—Però el govern té moltes maneres d’estar en contacte amb altres governs i amb altres càrrecs polítics. Necessitem millorar la posició del nostre país al món, no només en termes polítics, sinó econòmics, de recerca, lingüístics, culturals i socials, i això no deixarem de fer-ho, per una via o per una altra. La diplomàcia, amb tot el sentit de la paraula, la farem quan tinguem el nostre estat, sense cap mena de restricció. Però això no vol dir que ara deixem de fer el que hem vingut a fer.

—I com ha anat fins ara el contacte que heu tingut amb governs d’altres estats?

—Aquest últim any hem volgut informar el més directament possible a la comunitat internacional del que passa al nostre país, i dels motius i les etapes a seguir de la nostra revolta democràtica. Ho hem fet de vegades d’una manera més directa i d’altres no tant. I diria que el resultat és positiu, sobretot tenint en compte que hi ha un govern de l’estat que ha intentat que no féssim tot això.

—Com ho ha intentat?

—Suspenent la secretaria d’exteriors. I posant molta pressió en possibles interlocutors nostres perquè no ens rebessin, perquè no hi hagués reunions, perquè no hi hagués actes….

—Aquesta pressió us l’han fet saber aquests interlocutors?

—Alguns sí.

—I què n’opinaven, de les pressions?

—És una situació molt incòmoda per ells, i en la majoria de llocs molt difícil de comprendre, perquè que algú de fora vingui a demanar o fins i tot a exigir en alguns casos a un govern o a diputats que no es trobin amb segons qui és difícil d’acceptar per la majoria de govern i de partits.

—Quins exemples hi ha?

—Algun dia posarem exemples concrets, però ara no seria prudent. Però aquestes pressions perquè no ens rebessin els nostres interlocutors han estat el pa de cada dia, han estat habituals. I malgrat això ens hem aconseguit trobar amb molta gent.

—Entre aquests interlocutors heu trobat qui barregés el procés català amb els populismes en auge a Europa?

—Aquesta ha estat una part de la nostra feina. Ens expliquem per donar a conèixer de primera mà la nostra versió del que passa, però també d’intentar trencar estereotips que algú s’ha fet perquè no s’ha informat bé o perquè algú l’ha informat malament.

—Us hi heu trobat, doncs?

—Sí, en alguns casos ens hi hem trobat. Estereotips del tipus que això és un moviment insolidari, de base econòmica, i el que voleu és deixar de subvencionar altres territoris i per tant sou uns egoistes. Aquest és un dels estereotip que surt, però cada vegada menys, perquè cada vegada es coneixen millor les raons del procés. I un altre estereotip és el que diu que això és un nacionalisme populista, carca, de la vella escola. I hem d’explicar que això no té res a veure amb els nacionalismes populistes i excloents que desgraciadaent guanyen terreny a Europa. I hem de dir-los que és un moviment de base cívica, popular, que Catalunya és un país obert i acollidor. I que la definició de català és molt oberta. Però el gran canvi d’aquests darrers mesos és que ens hem trobat menys aquests estereotips.

—A Brussel·les el problema català no deu ser rebut amb els braços oberts, i menys en aquest moment de crisi profunda de la UE.

—Si hem d’esperar que el context internacional i europeu estigui tranquil i una bassa d’oli millor que no ho esperem, perquè no arribarà mai. Tot el que ha de passar a Europa aquest any és una variable a tenir en compte però no pot ser la variable decisiva, que és el mandat democràtic que tenim, el compromís adquirit per les institucions del país, per una majoria parlamentària pel govern… I a partir d’aquí, tirar endavant aquest compromís. És cert que no hi ha ningú que salti d’alegria per la nostra reivindicació. Però és un deure que la ciutdania ha donat a la majoria parlamentària i al govern, i ho hem de fer.

—Com s’aconsegueixen nous aliats per al procés, en un moment que els referèndums no tenen bona premsa?

—Projectant una imatge del país i del procés positiva en el sentit que és una reivindicació d’arrel democràtica i àmpliament compartida, explicant que ens hem anat carregant de raons, que hem anat acumulant cops de porta i greuges; que tot això no ha passat d’un dia per l’altre i que estem molt legitimats per fer-ho, i que serem un soci fiable de la comunitat internacional i de la UE.

—I que sigui un procés sense acord amb l’estat?

—La comunitat internacional entén que no ens pot demanar impossibles. Estem d’acord en intentar pactar les coses, però si no hi ha ningú que vulgui pactar amb nosaltres no se’ns pot dir que esperem el dia que tinguem possibilitats de pactar això. I menys quan no hi ha hagut cap voluntat realment d’encarar una demanda política per part de l’estat. La comunitat internacional també veu que la unilateralitat no és la millor opció, però no ens poden demanar impossibles.

—Quins són els estats amics?

—No m’agrada fer aquesta mena de llistes…

—Però hi ha estats que entenen més el missatge.

—Podem parlar d’estats que tenen una cultura democràtica més sòlida, que tenen experiències pròpies d’autodeterminació….

—Els països bàltics, Suïssa, els nòrdics…?

—Al final acabarem fent la llista! Països de mida mitjana, que tenen molt clar que una part del seu progrés és en funció de cooperar i col·laborar amb altres estats europeus.

—Amb aquests hi heu tingut més bones sensacions.

—És més fàcil en uns llocs que en uns altres de trobar complicitat.

—En les mostres de suport a Forcadell ja vam poder veure una llista, un cert mapa dels estats on hi ha més complicitat.

—Sí, però més enllà que a priori hi hagi països que puguin sentir més simpatia pel que fem no tinc cap dubte que tothom, estats més petits i més grans, amb una cultura democràtica més sòlida i menys sòlida, estats de més amunt i de més avall, tots, s’acabaran adaptant a la decisió democràtica que prengui aquest país.

—Des d’Afers Exteriors heu fet contactes perquè la Catalunya independent pugui tenir un crèdit pont per finançar el moment zero?

—No, no és una feina que pertoqui, que hagi pertocat a la meva secretaria.

—Però això farà falta, oi?

—Això podria ser un element dels primers mesos que serà molt important, sí.

—Es parla molt d’Israel. Ha de venir d’allà?

—El món és molt gran i els mercats financers i els actors financers no tenen pàtria.

—No em direu si el govern ha avançat en lligar el crèdit pont?

—No, perquè no formava part de les meves responsabilitats.

—Com és que en ple procés el secretari d’Exteriors deixa el càrrec a mig mandat?

—A mi se’m va demanar que agafés la responsabilitat de la secretaria, sabent que només podia ser per al 2016, perquè anteriorment tenia el compromís de fer el relleu amb l’Ernest Maragall ara. Aquesta era una situació coneguda pel conseller quan m’ho va proposar. És un relleu que hem fet amb la Maria Badia, que ha estat tot aquest any directora general de relacions exteriors i que coneix perfectament la feina que hem estat fent. És un relleu molt fàcil i molt natural i no hi haurà cap trencament amb la feina feta.

—Quins consells us ha donat Ernest Maragall?

—Ell ha aplicat molt bé la premissa que fent una feina rigorosa i tenaç a favor de qüestions europees, des d’una visió europeista, al mateix temps projectes una bona imatge del teu país i una vocació d’implicació del teu país en la construcció europea. Això és el que ha fet ell; ha deixat una bona empremta

