El portaveu d’ERC al congrés espanyol, Joan Tardà, ha acusat Mariano Rajoy d’haver ‘corromput la veritat i el Tribunal Constitucional’. Segons ell, ja només li queda ‘l’ús de la força i la violència’ per imposar-se a Catalunya. Per Tardà les institucions espanyoles no tenen cap autoritat moral a Catalunya perquè són percebudes com a ‘corruptes’ i ‘incapaces de sintonitzar’ amb els ciutadans. ‘Només rebem insults, apel·lacions a la violència i amenaces, i només els queda la força per a imposar el poder’, ha dit. Tardà ha recordat la lletra de la cançó del Club Super 3: ‘Uh, oh, no tinc por’, per dir que ser valent és millor que no tenir força, i que els catalans es queden amb ‘la valentia’ mentre deixen al govern espanyol l’ús de la ‘força corrupta’.

Tardà ha fet aquestes declaracions des de la tribuna del congrés en el ple en què compareix Rajoy per a donar explicacions sobre el cas Gürtel.

