Pablo Iglesias ha guanyat per la mínima a Íñigo Errejón en la consulta a les bases de Podem sobre com es votarà a la Segona Assemblea Ciutadana. El sector favorable a Iglesias s’ha imposat als partidaris d’Errejón i als anomenats ‘anticapitalistes’.

Segons el sistema guanyador la votació sobre les línies de futur del partit es farà conjuntament amb la dels noms que les representaran. Errejón, en canvi, volia separar el debat de la nova línia ideològica i el dels encarregats d’aplicar-la. Gent com Pablo Echenique, Carolina Bescansa, Irene Montero i Albano-Dante Fachin havien fet costat a Iglesias, mentre que Errejón tenia el suport de Juan Pedro Yllanes, Ángela Ballester i Rita Maestre.

Hi han votat unes 100.000 persones, menys d’un 25% del total d’inscrits a Podem. Malgrat aquest percentatge, la participació ha estat un rècord.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]