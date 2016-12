Des de les vuit del vespre, davant dels ajuntaments d’arreu del país, centenars de persones s’hi concentren per donar suport al regidor de Vic Joan Coma. Les concentracions, convocades per la CUP i el Moviment 30/03 són la resposta a la detenció d’aquest matí del regidor per ordre de l’Audiència espanyola.

Us oferim a continuació un recull de fotos i vídeos d’aquestes concentracions, començant pel cant dels Segadors a Barcelona i un fragment del manifest que s’ha llegit a Vic:

Acaba la concentració amb el cant dels Segadors. #llibertatjoancoma pic.twitter.com/XQpgeqNLrM — ERC Barcelona (@ERCbcn) December 27, 2016

A Badalona #somJoanComa, som demòcrates. A Badalona ens mantindrem ferms contra la judicialització de la política! #LlibertatJoanComa pic.twitter.com/XOY3pwkH9m — Lola Martínez Sala (@lolamsala) December 27, 2016

L'alcaldessa de Berga, @venturosm, s'encarrega de fer el discurs de suport a Joan Coma des dels peus de l'Ajuntament de Berga @AquiBergueda pic.twitter.com/uUBDlJC1ub — Marc Canturri (@MarcCanturri) December 27, 2016

A #Mataró: #LlibertatJoanComa. Defensem la democràcia i rebutgem la repressió contra l'independentisme pic.twitter.com/k5d8ZYr7nb — CUP Mataró (@CUPMataro) December 27, 2016

A falta de 5', Sant Jaume es va omplint. Es barregen manifestants #LlibertatJoanComa amb visitants del pessebre. pic.twitter.com/XKaMfIYs6J — roger (@adestemps) December 27, 2016

Per seguir el minut a minut a través de Twitter podeu seguir el fil que teniu a continuació.

#LlibertatJoanComa tuits



[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]