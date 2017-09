La intervenció del diputat de Catalunya Sí que es Pot Joan Coscubiela ha estat una de les més dures contra la decisió de Junts pel Sí i la CUP d’alterar l’ordre del dia per incloure-hi la votació de la llei del referèndum. ‘Si de veritat voleu el referèndum, no feu aquesta cacicada avui’, ha demanat al ple, una frase que ha estat aplaudida per la bancalada de Ciutadans i PP.

Se li ha esgotat el temps i la presidenta del parlament, Carme Forcadell, li ha tallat la intervenció. Tanmateix, sense so al micròfon, Coscubiela ha continuat. Aquest final ha estat aplaudit per alguns companys de partit, com Lluís Rabell, però no pas per tots. Albano-Dante Fachin, Joan Giner i Àngels Martínez han restat immòbils i no han aplaudit. Fachin ha fet aquest piulet immediatament després.

Avui parlarem molt de reglaments… però serà la gent -com sempre- qui faci avançar: https://t.co/iehA4Duab3 — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) September 6, 2017

Abans, durant el discurs, Coscubiela ha estat aplaudit per PP, Ciutadans i PSC però tampoc l’ha aplaudit cap dels diputats de Podem:

