Els diputats d’Esquerra Republicana (ERC) i EH Bildu no assistiran dimecres que ve, 28 de juny, a l’homenatge als parlamentaris constituents que presidiran els monarques espanyols en el ple del congrés amb motiu de 40è aniversari de les primeres eleccions democràtiques del 1977.

Els dos partits independentistes tornaran a plantar Felipe VI, amb qui ja van rebutjar reunir-se en la ronda de consultes amb els grups parlamentaris que va iniciar el passat any per saber si es donaven les condicions per conformar govern després de les dues convocatòries electorals de desembre i de juny.

Fonts d’ERC recorden que en aquelles eleccions del 1977 no va poder participar el seu partit perquè encara no estava legalitzat i subratllen que, per contra, en l’hemicicle s’asseien fa 40 anys nombrosos representants sorgits del règim franquista.

Units Podem, PDECat i PNB, sí que hi assistiran

Aquests tres partits sí que tenen previst d’assistir a aquest homenatge. En concret, des del PNB asseguren que estaran en l’hemicicle perquè volen mantenir un perfil institucional, però que ho faran sense entusiasme perquè, segons recorden, en el seu moment no van votar la constitució que van redactar aquells constituents. Per això, no preveuen donar suport amb el seu aplaudiment el discurs de Felipe VI.

En aquest homenatge també hi participaran el president del senat espanyol, Pío García-Escudero; el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i els presidents del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. Així mateix, entre els assistents estaran ministres i presidents autonòmics encara per confirmar.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]