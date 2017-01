El Tribunal Suprem espanyol ha apujat la pena de presó que havia imposat l’Audiència de Madrid als catorze assaltants del centre cultural Blanquerna, a Madrid, l’Onze de Setembre del 2013. El tribunal ha fet cas de la petició de la fiscalia i de l’advocat de la Generalitat: ha suprimit l’atenuant de reparació dels danys causats i hi ha aplicat l’agreujant de motivació per discriminació ideològica.

L’Audiència de Madrid els havia imposat penes que anaven de sis mesos a vuit mesos de presó per un delicte de desordre públic i de multa per un delicte de danys amb l’atenuant de reparació. Però ara el Suprem diu: ‘Hi havia un propòsit comú dels assaltants, intolerants amb un acte de celebració del dia de Catalunya […]. El motiu impulsor del delicte o delictes comesos fou la intolerància a la ideologia catalanista dels convocants de l’acte, fins al punt d’arribar a impedir-los-el.’

De resultes d’això, les noves penes imposades superen els dos anys, de manera que els condemnats no podran esquivar la presó.

A tots els acusats a qui l’Audiència de Madrid havia imposat sis mesos de presó, el Suprem els imposa ara dos anys i deu mesos pel delicte de desordres públics amb concurs ideològic, amb l’impediment del dret de reunió i amb l’agreujant de discriminació ideològica. A dos acusats més els imposa penes de dos anys i onze mesos i de tres anys de presó, respectivament.

Vegeu el vídeo d’aquells fets:

Els fets van passar quan l’ex-delegat del govern de la Generalitat a Madrid, Josep Maria Bosch, era a punt de pronunciar un discurs institucional des de la tarima de la sala on es feia l’acte, a la planta baixa del local. Va ser aleshores que els atacants van entrar al centre de manera violenta cridant consignes en favor de la unitat d’Espanya, van destruir-ne els mobles i van ruixar els assistents amb un gas pebre irritant. Hi havia una cinquantena d’assistents, entre el quals membres d’algunes formacions polítiques catalanes amb representació a les cambres, com ara Unió o el PSC. Josep Sánchez Llibre –diputat d’Unió d’aleshores– va plantar cara a un dels assaltants, que el colpejà amb actitud molt violenta. Els acusats també van estripar la senyera i van exhibir ensenyes nazis i espanyoles.

