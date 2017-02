Els investigats del Banc d’Espanya per la sortida de Bankia a borsa han presentat la renúncia al càrrec, segons ha informat la mateixa entitat. Són el director general de Supervisió, Mariano Herrera García Canturri; el director general adjunt de Supervisió, Pedro Comín Rodríguez, i el director del Departament d’Inspecció IV, Pedro González González. Als escrits de dimissió, dirigits al governador del Banc d’Espanya, Luis María Linde, els tres investigats expressen el desig de no mantenir-se en els càrrecs per tal que la citació judicial no afecti el desenvolupament de les funcions de supervisió del Banc d’Espanya. Les renúncies seran presentades en la sessió de la Comissió Executiva de l’entitat que tindrà lloc aquest dimarts, 14 de febrer.

