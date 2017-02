Fa 200 anys que la ciutat de Barcelona té representats consulars d’arreu del món. Darrera Nova York i Hong-Kong, la capital catalana és la tercera ciutat del món que, sense ser capital d’estat, té més anys de tradició diplomàtica. Actualment els cònsols destinats a Barcelona són un centenar, gairebé la meitat dels països del món. La majoria dels consols van assistir ahir al tradicional acte de benvinguda al Palau de la Generalitat, presidit pel president Puigdemont, Raül Romeva, i Maria Badia, sota l’atenta mirada de Sant Jordi. Hi eren des de la cònsol degana, Franca Lorella Deza, cònsol de Perú, i la persona que porta més anys a Catalunya, fins a Sánchez Molina, el més recent, i representant d’Israel. També destacava la inconfusible figura d’un dels habituals, l’hoteler Joan Gaspart, representant de les Illes Seychelles a Catalunya.

Ací podeu veure sencer l’acte:

El president Puigdemont va fer tota una senyora entrada a la sala, i a banda i banda es va crear un passadís que va obrir-li camí. Puigdemont va aprofitar l’acte per expressar quatre idees força. Primera: ‘Ens hem proposat de crear un estat independent’. Segona: el govern espanyol, ‘de manera unilateral’, ha decidit tancar-se en banda i no permetre un referèndum. Tercera: els entrebancs no aturaran el referèndum d’autodeterminació, que se celebrarà igualment. I quarta idea, que Puigdemont va voler remarcar: contra la propaganda, Catalunya és líder en creació d’empreses, més de 100.000 el darrer any, té un atur més baix que l’estat, i les inversions estrangeres són potents, com Amazon i Tesla demostren. Els aplaudiments van sonar quan Puigdemont va cloure el seu discurs.

Els assessors del president estaven contents no només pel discurs directe Puigdemont. També ho estaven pel discurs del cònsol del Perú, Franca Lorella Deza, que va parlar en nom de tot el cos. ‘T’hi has fixat? Cap queixa pel procés. Cap toc d’atenció. Cap esbronc. Res. I això és el que buscaven segons quins mitjans avui presents’, afirmava un assessor de Puigdemont. I raó no n’hi falta. El discurs de Franca Lorella ni tan sols va citar el procés polític. Va ser un discurs ple de bones paraules, i bona educació, que en cap cas va mostrar queixes ni elogis. I això, a hores d’ara, des de la Generalitat es llegeix com un signe positiu. Lorella va dir: ‘Catalunya, terra dels Pirineus a la Mediterrània, es caracteritza pel seu turisme, serveis, indústria. És avantguarda científica i tecnològica, que la converteix en un focus d’interès. Des de la meva perspectiva personal, Catalunya destaca encara més per la seva gent. Amables, afable, solidària, que fan que ens sentim com a casa i exhibim els nostres millors sentiments. Nosaltres estem convençuts que en la mesura que a tots els ciutadans de Catalunya els hi vagi bé, als nostres representats els anirà bé. Desitgem els nostres desitjos de felicitat i justícia. Moltes gràcies’.

Assistir a l’acte va servir per comprovar que la llengua de comunicació entre els consols és el castellà, veure que fonts del de govern creuen que tot just ara els consols copsen que l’estat espanyol no fa cap pas per solucionar el problema, i ‘això els comença a inquietar’.

