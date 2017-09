La Generalitat ha activat el mecanisme perquè els catalans residents a l’estranger puguin exercir el dret de vot en el referèndum. El govern ha enviat una carta on se’ls facilita un enllaç per a descarregar-se la documentació necessària i els passos que cal seguir. Per votar, cal estar inscrit al Registre de catalans residents a l’exterior.

Els votants poden descarregar-se la butlleta de vot i han d’enviar-la per correu postal a l’adreça que se’ls indica. També s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del document d’identificació (DNI o passaport espanyol). Els vots seran enviats a les delegacions de la Generalitat a l’exterior, que els custodiaran fins el moment de l’escrutini.