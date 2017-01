El Secretariat Nacional d’USTEC-STEs ha decidit aquesta tarda per unanimitat desconvocar la vaga del 9 de febrer quan se signi l’acord marc amb el Departament d’Ensenyament a la mesa prevista la setmana vinent, encara sense una data concreta. La resta de sindicats que també donaven suport a la vaga, han de decidir si la desconvoquen o no dilluns vinent.

El nostre Secretariat Nacional ha decidit per unanimitat desconvocar la vaga quan se signi l'Acord Marc amb el Departament d'Ensenyament. — USTEC-STEs (IAC) (@USTECSTEs) January 27, 2017

La decisió del sindicat majoritari d’Ensenyament arriba poques hores abans que la CUP hagi de decidir si dóna suport o no al pressupost. Per ara, la resta de sindicats no s’han pronunciat malgrat sortir satisfets de la reunió que van mantenir dimecres amb la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz.

