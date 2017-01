Les assemblees que s’han fet al llarg d’aquesta setmana i el vot de les organitzacions que integren el GAP (Grup d’Acció Política) han tornat a posar de relleu les diferents sensibilitats que coexisteixen en la CUP-Procés Constituent. Finalment s’ha imposat el vot a favor del pressupost però amb el vot en contra, significatiu, de la majoria dels grups integrants del Grup d’Acció Política. El resultat final ha estat de 39 vots a favor del pressupost, 22 en contra i 2 abstencions.

Entre els militants de la CUP la victòria del sí ha estat clara. De fet en les assemblees el vot en contra del pressupost només ha guanyat a Barcelona i encara per la mínima i de forma clara al Baix Llobregat. En la majoria de les altres s’ha imposat clarament el sí, de forma molt especial a Nord-Oriental, que agrupa comarques de Girona i Catalunya Nord, a Maresme-Barcelona Nord, al Vallès Oriental-Baix Montseny i a les Terres de l’Ebre. I hi ha hagut empat al Penedès i a l’Alt Ter.

En canvi entre les organitzacions només Poble Lliure i Constituents per la Ruptura han seguit la pauta marcada pels militants de la CUP. Endavant i les seves organitzacions afins se n’han distanciat i han votat en contra del pressupost.

Segons el que ha pogut saber VilaWeb els resultats per assemblea i per organització, són aquests:

Vots de la CUP:

Alt Ter: 2 vots sí / 2 vots no /

Baix Llobregat: 1 vots sí / 3 vots no

Barcelona: 2 vots sí / 3 vots no

Camp: 2 vots sí / 2 vots no

Catalunya Central: 3 vots sí / 1 vot no

Maresme BCN nord: 5 vots sí / 1 vot no

Nord-Oriental: 6 vots sí / Cap vot no

Penedès: 3 vots sí / 3 vots no

Ponent: 4 vots sí / 1 vot no

Terres de l’Ebre 2 vots sí / Cap vot no / 1 abstenció

Vallès Occidental: 3 vots sí / 2 vots no

Vallès Oriental Baix Montseny: 4 vots sí / Cap vot no

País Valencià: 3 vots. No ha participat en la votació



Vots de les altres organitzacions:

2 vots sí (Constituents per la ruptura i Poble Lliure)

4 vots no (Arran, Crida Constituent, Endavant i Lluita Internacionalista)

1 abstenció: SEPC

La COS no ha participat en la votació

