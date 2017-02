El Pacte Nacional pel Referèndum s’ha reunit aquesta tarda al parlament per validar el manifest presentat la setmana passada i decidir els nous passos que ha de seguir l’organisme. De la primera reunió en va sortir la voluntat d’aconseguir un referèndum pactat amb l’estat espanyol i, en aquesta línia, la reunió d’avui ha instat el grup promotor del Pacte, que lidera Joan Ignasi Elena, a demanar una reunió amb el govern espanyol per a defensar aquest referèndum acordat. A més d’una reunió amb el govern de Mariano Rajoy, el grup promotor també demanarà reunions amb els partits espanyols amb el mateix objectiu: un referèndum pactat que aconsegueixi el màxim suport dins i fora de Catalunya.

En declaracions posteriors a la reunió, Elena ha recordat que el referèndum és una demanda majoritària del poble de Catalunya i és això el que expressa el Pacte Nacional pel Referèndum. ‘Som una nació i això ens dóna dret de decidir en un referèndum, i aquest referèndum es pot celebrar dins la legalitat vigent’, ha explicat. En aquest sentit, ha afirmat que si el govern d’Espanya no permet de fer el referèndum és perquè no vol, no perquè no sigui legal. És per això que des del Pacte s’insta el govern català i espanyol a arribar a un acord per celebrar una consulta que és ‘legal i possible’.

Sobre els passos a seguir, Elena ha presentat dos eixos: d’una banda, s’obrirà un procés d’ahdesió: ‘cal explicar-se i cercar adhesions en diversos àmbits tant a Catalunya, com a Espanya i el món a través d’actes diversos’. També es demanaran reunions amb els partits polítics i amb el govern espanyol, ‘i sobretot amb els càrrecs electes’. Per altra banda, es vol incentivar el diàleg entre partidaris i detractors del referèndum. ‘Volem fomentar el diàleg i la transparència d’arguments perquè creiem que és la base de la democràcia’, ha dit Elena.

La CUP creu que és moment de ‘no adjectivar’ el referèndum

‘No confiem excessivament, per no dir gens, que a l’altra banda a l’Estat hi hagi algú que vulgui acordar el referèndum, però també entenem que és moment de no adjectivar res, el referèndum es defensa per si mateix sense que calgui adjectivar-lo’. Són paraules de la portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, en sortir del Pacte Nacional pel Referèndum.

Els cupaires, que han avalat el manifest del comitè executiu, volen explicar al món que ‘a l’Estat no hi ha democràcia, i que no deixa que es pugui celebrar un exercici democràtic tant simple com necessari’. Precisament per això, la diputada de l’esquerra anticapitalista ha qualificat ‘les amenaces’ de l’estat espanyol per frenar el referèndum de ‘previsibles i lamentables’: ‘Són proporcionals a la manca de democràcia’.

Colau demana no supeditar el referèndum ‘a un calendari o un altre’

Abans de la reunió, la batllessa de Barcelona ha reclamat no supeditar el referèndum ‘a un calendari o un altre’ i ha reclamat a tots els integrants que ‘s’ho prenguin seriosament’. En declaracions a la seva arribada al parlament, Ada Colau ha reivindicat que l’important no ha de ser comprometre’s en una data sinó ‘a fer tot el possible més enllà de les discrepàncies polítiques per fer que el referèndum es pugui realitzar’. La batllessa ha criticat aquells integrants del pacte que fora d’aquest diuen ‘que és un espai ingenu’ o que la consulta que plantegen, pactada amb l’estat espanyol, és ‘irrealitzable’.

Colau ha assistit a la trobada ‘bàsicament a escoltar’ i que portarà el manifest o els acords que puguin sortir de la trobada a l’Ajuntament de Barcelona per tal que allà ‘es valorin’. Per això, ha dit que com a batllessa no es podia comprometre a signar res sinó que es limitaria a traslladar la decisió del Pacte a la institució. A títol personal, ha reiterat la seva defensa per un referèndum ‘efectiu, amb garanties, reconegut per la població, l’estat espanyol i l’àmbit internacional’ i ha valorat que la proposta de manifest en principi així ho recull i per això li ha semblat raonable.

