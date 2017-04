El coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, ha demanat de fer de la diada de Sant Jordi una jornada de suport al referèndum, una reivindicació que és molt transversal, gran i ample de la ciutadania. Ho ha assegurat des de la seu de CCOO on algunes entitats col·laboradores han anat a buscar el material que el dia 23 faran servir per recollir adhesions al Pacte. Elena ha assegurat que ja són 4.000 les persones que s’han inscrit com a voluntàries als més de mil punts de signatures que hi haurà repartits pel país. Són el doble de les persones que els organitzadors havien reclamat inicialment.

Elena s’ha mostrat molt satisfet per l’allau de suports i voluntaris, que treballaran des de paradetes al carrer o passejant per les ciutats. De moment, no ha xifrat, però, quantes adhesions han recollit fins ara en una campanya que preveuen allargar fins l’1 de maig.

El Pacte Nacional pel Referèndum ha començat a repartir avui el material que les entitats i els voluntaris necessitaran el 23 d’abril per a recollir adhesions al Pacte. Els 4.000 voluntaris treballaran en més d’un miler de punts de tot Catalunya per convertir Sant Jordi en el dia de ‘suport’ al referèndum.

Així ho ha explicat el coordinador de la plataforma, Joan Ignasi Elena, en declaracions als mitjans. Però no ha volgut posar xifres als suports que han rebut fins ara ni tampoc s’ha fixat objectius. La setmana que ve, ha dit, explicaran quantes adhesions han aconseguit per Sant Jordi en una campanya que no es tancarà fins a l’1 de maig.

D’altra banda, Elena també ha tret ferro a les demandes de C’s i PPC de l’Ajuntament de Barcelona per a retirar la publicitat del Pacte dels autobusos de la ciutat. Creu que la plataforma ‘ja respon’ als grups perquè la consulta vinculant, ha insistit, és un reclam ‘molt transversal, que convida a votar’. ‘Nosaltres els suggerim que es llegeixin el manifest, que estan cridats a votar i a participar, no li donem més importància. És entrar en una polèmica que no té gaire sentit’, ha resolt.

D’altra banda ha fet una crida a totes les opcions polítiques a defensar les seves ‘posicions legítimes’ de cara un referèndum. Així ha respost a la campanya que ha llençat ‘La Catalunya valenta’ del PPC i que el seu líder, Xavier García Albiol, ha presentat amb la intenció de ‘tocar la fibra’ i fer front a ‘amenaces i coaccions’ del sobiranisme.

