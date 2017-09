El corredor mediterrani haurà d’esperar, com a mínim, dos anys més. El motiu és que ahir el ministeri de Foment espanyol va licitar ahir els contractes per a la redacció d’estudis de dues obres fonamentals per aquesta infraestructura: la construcció del túnel passant de València i la connexió en ample europeu i alta velocitat a Castelló. El termini d’execució d’aquests contractes és de vint-i-quatre mesos, un període que ha sorprès molt i que xoca amb la suposada prioritat que havia verbalitzat el govern espanyol per accelerar el corredor.

Els estudis informatius, també coneguts com avantprojectes, és el document de valoració de les dades necessàries per a analitzar i definir, en línies generals, el traçat d’una obra pública i que descriu les opcions de traçat estudiades, l’anàlisi dels avantatges i els inconvenients, i els costos de cadascuna de les opcions. Aquest és un pas previ necessari perquè es pugui licitar una obra.

Tanmateix, aquest tram d’alta velocitat va arribar a tenir diversos trams d’obres adjudicats entre 2010 i 2011 que van haver d’anul·lar-se en els últims compassos del govern de José Luis Rodríguez Zapatero a causa de les retallades. Ara De la Serna posa el comptador a zero per a tornar a avaluar tota l’obra.

El secretari d’Obras Públicas de la Generalitat Valenciana, Josep Vicent Boira, es mostrava així d’indignat en unes piulades a Twitter:

¿Priorizar el Corredor Mediterráneo es dedicar 2 años a actualizar un estudio informativo ya redactado? Yo no lo entiendo así. https://t.co/NmZItWubdt — Josep Vicent Boira (@JosepBoira) September 4, 2017

En 2010 ya había un estudio informativo y no se hizo. Que en 2019 haya un nuevo estudio no implica que el Corredor Mediterráneo sea realidad https://t.co/370t99X1Og — Josep Vicent Boira (@JosepBoira) September 4, 2017

Si fuera prioritario se debería realizar estudio informativo y proyecto constructivo al mismo tiempo. Obras en 2019, no solo estudios. https://t.co/370t99X1Og — Josep Vicent Boira (@JosepBoira) September 4, 2017

