El govern espanyol ha enviat una carta als secretaris i interventors dels ajuntaments catalans en la qual els demana que no cedeixin els locals per al referèndum de l’1-O perquè vulnerarien la legalitat. Amb aquesta missiva, signada pel secretari d’estat espanyol per les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, l’executiu de Rajoy ha reaccionat a la carta del govern català que dóna quaranta-vuit hores als consistoris per a pronunciar-se sobre la cessió dels espais municipals que habitualment es fan servir com a centres de votació. El secretari d’estat espanyol recorda que l’alt tribunal ha prohibit expressament qualsevol acte preparatori d’aquest referèndum.

La missiva signada per Roberto Bermúdez de Castro ha insistit que la petició de la Generalitat no feia cas dels pronunciaments del tribunal i ha expressat el seu ferm suport als ajuntaments catalans perquè respectin el marc constitucional i estatutari i els pronunciaments del Tribunal Constitucional.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]