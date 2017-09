La Generalitat ha activat aquesta matinada la web del referèndum després que a última hora d’ahir a la nit el parlament aprovés la llei amb el vot de Junts pel Sí i la CUP i l’abstenció de Catalunya Sí Que Es Pot i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i tots els membres del Govern firmessin el decret de convocatòria per al pròxim 1 d’octubre. En la web Referendum.cat, -disponible en català, castellà, anglès i aranès, però que de moment no es pot visualitzar- apareix per una banda l’spot institucional i per l’altra un apartat amb les preguntes freqüents sobre el dia d’1 d’octubre sobre els electors, les meses, els col·laboradors, els interventors o la campanya electoral.

A més, hi consta un apartat per inscriure’s com a voluntaris per col·laborar amb el referèndum i per fer d’observador internacional i conté un calendari amb tots els passos previstos des d’aquest 6 de setembre, data d’ahir en què es va signar el decret de convocatòria, fins a la celebració del referèndum, com per exemple el nomenament dels membres de les sindicatures electorals de demarcació (9 de setembre), el sorteig dels membres de les meses electorals (8-13 de setembre), l’inici del procés d’acreditació d’observadors electorals internacionals (7-25 de setembre), el període de campanya electoral (15-30 de setembre) o com votar des de l’estranger, entre molts altres.