El fiscal general de l’estat espanyol, José Manuel Maza, ha comparegut per a anunciar dues querelles criminals contra els membres de la mesa del parlament, per haver permès la tramitació de la llei del referèndum i la llei de transitorietat, i contra els membres del govern de la Generalitat, per haver signat el decret de convocatòria del referèndum.

La fiscalia espanyola considera que s’han comès presumptes delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. Ha anunciat que el fiscal general de Catalunya i els fiscals de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona comparteixen la decisió de la fiscalia general de l’estat.

Així mateix, ha assegurat que s’han donat instruccions a la Guàrdia Civil, a la policia espanyola i als Mossos d’Esquadra perquè investiguin les actuacions preparatòries del referèndum.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]