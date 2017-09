El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha assegurat que el curs vinent hi haurà un 12% més d’inversió per alumne i més professors a les escoles. El nombre mitjà d’alumnes a les aules de totes les etapes educatives a les escoles del País Valencià serà de 22,5, tres menys que no pas fa dos anys. Aquesta xifra és inferior als centres públics (21,3) que no pas als concertats (25,9).

Segons que ha explicat Marzà, el nombre d’alumnes disminueix d’un 1,5% respecte del curs passat. La setmana entrant començaran el curs 764.613 alumnes, uns 12.000 menys que el curs passat. Pel que fa al personal docent, hi haurà 68.327 mestres i professors, 1.443 més que l’any passat. Aquests dos últims anys –ha explicat Marzà– s’ha recuperat el 90% de la plantilla docent que havia suprimit l’administració anterior, amb la recuperació de 4.508 llocs de feina.

El pressupost destinat a beques menjador també creixerà de més de 63 milions d’euros respecte del del 2015, fet que permetrà que se’n beneficiïn un 21% més d’alumnes que no fa dos anys.

En definitiva, Marzà ha dit que el curs escolar vinent els alumnes estaran en més bones condicions que abans del període de retallades de l’administració d’Alberto Fabra. El govern –ha insistit– augmentarà els recursos per a menys alumnes, atesa la davallada de la natalitat.

El conseller també ha anunciat que Educació convocaria 3.000 places d’oposicions per a educació infantil i primària per al 2018, de les 13.000 de diversos cossos que té previst de convocar fins el 2022.

