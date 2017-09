El Consell ha aprovat avui un decret llei de plurilingüisme exclusiu per a aquest curs escolar que assegurarà la ‘total normalitat’ del començament de curs per a les famílies amb nens de tres anys. Així mateix, també s’aplicarà a les aules experimentals de dos anys, a les quals s’ofertaran tres programes lingüístics que responen a la tria del centre i a la distribució curricular de les famílies.

El procediment que ha utilitzat la Generalitat, el decret llei, només es pot recórrer judicialment amb cinquanta diputats o senadors, per la qual cosa el govern evita possibles recursos de sindicats o entitats, tal i com va passar amb el primer decret. No obstant això, el govern espanyol també podria presentar un recurs.

El conseller d’Educació, Vicent Marzà, ha explicat que amb aquest decret llei es compleixen els objectius de la Generalitat, és a dir, la seguretat en el començament de curs per als alumnes, les famílies i els professors i el compliment de la sentència judicial del Tribunal Superior de Justícia (TSJ), que va suspendre cautelarment l’anterior decret del departament. ‘És una solució ferma, clara i plenament legal que resol totes les qüestions’, ha dit.

El decret s’aplicarà només als alumnes que es matriculin per primera volta en el curs escolar que comença el 8 de setembre, un 5% del total de l’alumnat. Per a la resta, continuen vigents els programes que ja es van desenvolupar durant el curs passat. Marzà ha dit que espera que el curs vinent ja es pugui aplicar el decret de plurilingüisme suspès cautelarment perquè compleix amb tots els requisits acadèmics.

El conseller també ha criticat l”extrema irresponsabilitat’ del PP per haver intentat generar caos i ha lamentat que pretengui treure vots d’un model que només pretén que els nens aprenguin de manera eficient el català, el castellà i l’anglès.

Tres programes plurilingües

El programa A s’ha assignat als centres que han ofert aules experimentals de dos anys i aules d’Infantil de tres anys. La distribució d’hores és de setze hores i mitja i divuit hores i mitja en català, respectivament; quatre hores de castellà i entre zero i dues hores d’anglès. Aquest és el programa majoritari, ja que s’estableix al 54% de les aules de dos i tres anys.

El programa B es correspon als centres que han ofert entre vuit i nou hores en català; entre onze hores i mitja i catorze hores i mitja en castellà; i entre zero i dues hores en anglès. L’abast del programa B arriba al 30% dels centres. Finalment, el programa C s’assigna a les escoles que imparteixen quatre hores en català; entre setze hores i mitja i divuit hores i mitja en castellà; i entre zero i dues hores d’anglès, i afectarà el 16% dels centres.

