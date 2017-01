El govern ha desmentit les declaracions de Santi Vidal: ‘Tot allò que fa el govern és perfectament legal i a la llum pública’. I recorden que es reten comptes al parlament i a tots els mecanismes de control. Així mateix, afegeixen: ‘En cap cas l’opinió de persones externes al govern és vinculant sobre allò que el govern fa o deixa de fer.’ Recorden també que són els consellers i la portaveu els encarregats d’explicar l’acció de l’executiu. Aquests mateixes fonts remarquen que les opinions externes com les del senador Vidal són ‘opinions i prou’ i que l’executiu no perd el temps amb les especulacions que es puguin fer.

Per una altra banda, fonts del Departament de Justícia han recordat que el senador Santi Vidal no té cap vinculació amb la conselleria i que el conseller Carles Mundó no s’hi reuneix ni li ha fet cap encàrrec.

En la mateixa línia, el portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, ha defensat a Twitter la legalitat de la tasca del govern: ‘La nostra feina és sempre escrupolosament legal, extremadament eficaç i absolutament transparent. Que ningú no en dubti.’

Catalunya Sí que es Pot ha demana que comparegui el vice-president del govern, Oriol Junqueras, al parlament i doni explicacions sobre unes declaracions que fa Santi Vidal, senador d’ERC, en un cicle de conferències per tot Catalunya. En aquestes conferències, Vidal assegura que el govern ha obtingut de manera ‘il·legal’ totes les dades fiscals dels catalans i que podrien fer-se servir ‘per al cens electoral i per a tantes altres coses’.

La resta de l’oposició també ha criticat durament les declaracions de l’ex-magistrat. Ciutadans ha demanat explicacions urgents a Puigdemont, mentre que el PSC també exigit la compareixença del president, del conseller de Justícia, Carles Mundó, i de la consellera de Governació, Meritxell Borràs. Encara més enllà ha anat el PP, que per boca de Xavier García Albiol ja han avançat que portaran les declaracions de Vidal a la fiscalia espanyola.

El portavoz d ERC en el @Senadoesp reconoce que la Generalitat ha robado los datos fiscales de todos los catalanes.Denunciaremos en Fiscalia — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) January 26, 2017

La polèmica neix de la publicació d’un article a El País, que recull les declaracions de Santi Vidal en diverses conferències penjades a la xarxa. En aquestes declaracions, l’ex-magistrat diu que es va formant una unitat dels Mossos d’Esquadra ‘especialitzada en investigació i contraespionatge’; que hi ha pactats fons d’inversió internacionals per valor de 200.000 milions d’euros per si l’estat espanyol deixa d’aportar recursos a Catalunya fruit del procés; que hi ha 400 milions d’euros camuflats al pressupost per a crear estructures d’estat; i que el govern sap quins jutges continuaran treballant a la Catalunya independent i quins no.

Vegeu algunes de les declaracions polèmiques fetes per Santi Vidal:

