Entre demà i dijous arriba una onada de fred molt intens a tot el país, amb temperatures extraordinàriament baixes i fins i tot la possibilitat de nevades on llocs molt poc habituals. On són més probables les nevades és a les Illes, des de demà mateix. Les previsions de l’Aemet són de neu a tot Mallorca, fins i tot a nivell de mar. Però és als municipis de la serra de Tramuntana on la nevada pot ser més intensa. Per això la conselleria d’Educació ha suspès les classes als municipis de Bunyola, Deià, Escorca, Fornalutx, Mancor de la Vall, Puigpunyent, Selva, Sóller i Valldemossa.

Vegeu els mapes amb la probabilitat de nevades: amb colors més intensos, els llocs on és més probable que hi nevi.

Al País Valencià també es pot veure nevar en indrets molt baixos, fins i tot arran de mar. Demà ja començarà el descens notable de les temperatures, fins dijous, quan hi haurà més probabilitat de precipitació, però amb la cota de neu lleugerament més alta, que pujarà fins a cinc-cents metres i més tard fins a vuit-cents.

Vegeu els mapes de les temperatures al País Valencià demà i demà passat:

Al Principat el fred serà especialment intens a les comarques interiors i al Pirineu. De la situació polar, amb neu, del cap de setmana es passarà demà a una situació de fred continental, més freda encara però eixuta. Amb prou feines les màximes tocaran els 10 ºC a la costa, i al Pirineu poc passaran dels 2 ºC al migdia. Vegeu les temperatures previstes per a demà i dimecres.

A Catalunya Nord i a Andorra també baixarà molt la temperatura, amb risc que es glaci la neu que ha caigut en algunes comarques aquesta setmana. Cal recordar que el coll del Pimorent, accés de la Catalunya Nord a Andorra, és tancat a la circulació a causa de la nevada. La circulació de camions ha estat prohibida des de Prada del Conflent en direcció a l’Alta Cerdanya. Calen cadenes a partir de Toès, al Conflent, i a totes les carreteres de l’Alta Cerdanya i el Capcir.

Vegeu també el seguiment de la informació meteorològica que fan a Twitter diversos meteoròlegs:

Tuits des de https://twitter.com/VilaWeb/lists/meteor%C3%B2legs



[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]