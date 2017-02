El líder de Podem, Albano Dante Fachin, ha estat escridassat en un acte a Sant Feliu de Llobregat on també era present el secretari general espanyol de la formació, Pablo Iglesias. Fachin ha rebut crits i xiulets quan ha defensat la creació d’un nou partit en el qual hi participaran forces d’esquerra com ICV, EUiA o la Barcelona en Comú d’Ada Colau.

En la seva intervenció, Fachin ha dit que Podem Catalunya té una ‘oportunitat històrica de construir una eina que faci front a aquest moment històric complex’ que viu el país, en al·lusió al nou partit. Aquesta intervenció no ha agradat i, després de ser escridassat, alguns militants han contestat amb crits de ‘Som Podem!’.

