“A porta tancada Coscu i el PSC són molt més durs que el PP. Molt més. I que Ciutadans, també. Tant Coscu, com Eva Granados, com Ferran Pedret, són gent avesada a les lleis. I han pressionat molt. Han presentat mil al·legacions. Les possibles. I les que no. Albano Dante, per exemple, ha estat molt més discret i callat. PP i Cs pressionen, sí. Però no tant com Coscu i Ciutadans”. Parla una mà dreta de Carme Forcadell, un home que ha estat al corrent de la tensió i la dialèctica que s’ha establert a les reunions de Mesa i de junta de Portaveus. Les reunions a porta tancada on s’han presentat i defensat totes les iniciatives per aconseguir frenar, o tirar endavant, la votació ahir de la Llei del Referèndum, i previsiblement avui de la Llei de Transitorietat.

Aquestes reunions a porta tancada poden arribar a ser d’una vintena de persones, entre membres de mesa i dos portaveus per grup, més la presència de dos lletrats del Parlament, Xavier Muro i Toni Bayona. Alts funcionaris de l’administració catalana. Homes claus aquests dos dies. Entre tots s’estableix un clima tens, i de batalla cos a cos.

“De Bayona, el Lletrat Major del Parlament, ja sabíem que era un antiindependentista declarat. A vegades sembla que fins i tot gaudeixi posant traves. Xavier Muro, ha estat més discret. No te’l sabria situar, tampoc. Al final, tots dos fan la seva feina. Però en qualsevol cas allà dins nosaltres ens hem trobat que a vegades tampoc podies confiar gaire en la resposta que et podien donar els alts lletrats. Això és així”, continua. “I l’altra cosa que ens ha sorprès és l’actitud del Consell de Garanties. Tenir-los reunits i tant a punt per emetre aquella nota, ahir, ens va sorprendre molt”.

Una diputada de Junts pel Sí apunta en la mateixa direcció.“ Una de les imatges d’aquests dies serà la dels membres del Consell de Garanties, escollits sobretot per Convergència i Esquerra, escandalitzant-se. Pensa, en el fons, que també és lògic. Si tot això tira endavant són gent que pot perdre la feina. I ara els ha sortit la vena de dir, no es pot fer cap pas sense la meva paraula. I home, d’entrada, és un òrgan no vinculant. No fotem. I de l’altra, també és lògic que si superem el marc estatutari, ells ho avisin. És el marc on neden“.

Una de les escenes que ahir a la tarda es va repetir, i veurem com va avui, és veure Joan Coscubiela i Eva Granados declarant junts a la premsa a la sortida d’aquestes reunions. El diputat de Catalunya Sí Que Es Pot i la del PSC fent pinya. Tots dos com si formessin part del mateix grup. Els portaveus de PP i Cs, també es quedaven fent declaracions a la mesa després de cada reunió. En canvi, els diputats independentistes marxaven sense dir res. La premsa escoltava només una de les versions. Ahir només al matí, Roger Torrent, intentava contrarestar la informació. Però a la tarda, no.

“Això és una cosa que avui hauríem de parlar i millorar, la veritat”.

