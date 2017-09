Aquests últims dies han crescut els rumors a la xarxa, amb missatges per Twitter o WhatsApp, sobre una possible detenció imminent del director de TV3, Vicent Sanchis. Aquests missatges són falsos, i aquesta nit passada Sanchis mateix n’ha parlat en una entrevista amb el periodista Ricard Ustrell al programa ‘Preguntes freqüents’. Sanchis ha desmentit que el rumor, tot i que ha afegit que ‘pot passar qualsevol cosa, açò també és veritat’. I ha defensat que TV3 i ell com a director continuen emetent la publicitat sobre el referèndum perquè emana de la legalitat aprovada pel Parlament de Catalunya.

Aquests són alguns dels fragments destacats de l’entrevista:

Ricard Ustrell: Corren rumors que podrien intervenir la ràdio i la televisió pública del país.

Vicent Sanchis: Corren massa rumors fins i tot també entre periodistes, que haurien de saber que si no estan contrastats no són serveixen. Ahir a la tarda i despús-ahir vaig veure que ja deien que han entrat a TV3 o que han detingut al director sense que açò haja passat. I avui hi ha hagut un canvi de programació justificat, perquè hi ha hagut la intervenció de l’estat en el cos de Mossos d’Esquadra i hem considerat que valia la pena allargar l’informatiu del migdia. I la gent s’ha espantat. Haurem d’anar amb més cura.

R.U: Què passaria si l’estat agafa el control directe dels mitjans?

V.S: És que açò en principi no hauria de passar. Hi ha dues legalitats: la que emana del Parlament de Catalunya i, per tant, d’una sobirania que l’altra no reconeix, i la que emana del parlament espanyol i de les institucions de l’estat espanyol. I un problema enorme és que la sobirania espanyola no reconeix que hi haja una sobirania catalana. […] Ara ens trobem que apareixen anuncis de TV3 en virtut d’una llei que ha aprovat el parlament i que ha quedat suspesa pel TC. Però tot s’està fent en virtut d’aquesta llei […]. Jo vull creure que no desobeisc ningú. Se’m requereix que deixe d’atendre una llei que el TC considera que no és constitucional, i jo considere que mentre el govern l’aplique és vigent.

R.U: Teniu por que us detinguin?

V.S: Por no; em fa respecte. És una eventualitat que pot arribar a passar. Crec que el més normal seria que en algun moment vingueren i digueren vostès incompleixen la llei i han de fer cas… Però si em detingueren no s’hauria actuat en cap proporció i s’haurien de preguntar l’impacte que tindria a fora que es detinguen periodistes perquè apliquen la llei del seu parlament.

