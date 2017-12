Després de passar trenta-dos dies tancat a la presó d’Estremera, el conseller d’Afers Estrangers, Raül Romeva, ha ofert aquest dijous la seva primera entrevista a un mitjà de comunicació, Catalunya Ràdio. Romeva ha repassat la seva estada al centre penitenciari, on ha compartit cel·la amb el conseller d’Interior, Joaquim Forn.

Ha dit que és mentida que Forn tingui cap intenció violenta com tampoc la tenen la resta dels qui continuen tancats, Junqueras, i els líders independentistes, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Per això, el número 3 de la llista d’ERC defensa que el 21-D no només s’ha d’anar a votar massivament, sinó que s’ha de guanyar i fer-ho per tal que Junqueras, Forn i els Jordis puguin sortir de la presó.

‘Hem de guanyar perquè no hi hagi més dubtes del que vol la gent de Catalunya i per derrotar democràticament el bloc del 155’, ha subratllat. Romeva ha lamentat que, a l’estat espanyol, es jutgin idees i conviccions enlloc de fets, i ha denunciat que en els marcs legals espanyols ‘hi ha enormes anomalies’.

Romeva va liderar la llista unitària de Junts pel Sí quan ja havia deixat la política activa, i ha tornat a la primera plana política després de sortir de la presó d’Estremera, on ha estat tancat durant 32 dies. Segons ha dit, tornar com a número 3 de la llista d’ERC ha estat una ‘decisió meditada i personal’ que ha pres pel seu compromís amb la política i, en concret, amb l’Oriol Junqueras, que continua tancat a la presó. ‘No podia situar-me en un escenari en què l’Oriol fos tancat i jo fora’, ha assegurat.

Romeva ha defensat que cap de les persones que continuen tancades, Junqueras, Forn i els líders independentistes, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, tinguin alguna intenció violenta, i ha desmentit així un dels motius pels quals el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha decidit mantenir-los a la presó. En aquest sentit, ha lamentat que a l’estat espanyol es jutgin idees i conviccions enlloc de fets, i ha dit que, en els marcs legals espanyols, ‘hi ha enormes anomalies’. ‘Si es jutgen opinions, no només ens hauria de preocupar a nosaltres, sinó que a qualsevol persona amb un mínim de sentit democràtic i de dret. Tenim el deure de corregir-ho’, ha afegit.

El 21-D: una oportunitat per derrotar el bloc del 155

Romeva s’ha referit a les eleccions del 21-D i ha dit que no només s’ha de sortir a votar massivament sinó que, a més, s’ha de guanyar i fer-ho perquè, entre altres coses, Junqueras, Forn i els Jordis puguin sortir de la presó. ‘És important que el bloc del 155 sigui democràticament derrotat, a nosaltres les urnes no ens fan por i hem de veure el 21-D com una oportunitat per tornar a posar de manifest el què vol aquest país’.

‘Durant el trasllat a presó, hi va haver voluntat d’humiliar-nos i atemorir-nos’

Pel que fa a la seva estada a la presó, Romeva ha dit que va patir situacions ‘complicades i dures perquè hi ha persones que tenen l”A por ellos’ molt interioritzat’, i s’ha referit especialment als qui es van encarregar del trasllat dels consellers al centre penitenciari. Segons ha explicat, en el trasllat de l’Audiència Nacional a la presó, el dijous 2 de novembre, ‘hi va haver voluntat no només d’humiliar-nos sinó també d’atemorir-nos’.

