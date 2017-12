El president i cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions del 21-D, Carles Puigdemont, ha assegurat que si el resultat dels comicis és ‘nítid’ i ‘clar’ tant ell com el vicepresident, Oriol Junqueras, i la resta de consellers tornaran al Palau de la Generalitat.

En una intervenció en directe des de Brussel·les a l’acte de JxCat d’aquest dissabte al vespre a Igualada, el president ha desafiat el govern espanyol: ‘A veure si tenen tanta covardia per empresonar tanta dignitat’. En el míting celebrat a l’Ateneu Igualadí –amb unes 600 persones dins i unes 200 a fora, segons l’organització– també hi ha participat Josep Rull. El conseller i número sis de la llista per Barcelona ha preguntat al candidat del PSC, Miquel Iceta, si acceptarà el mandat del 21-D, després que el PSOE hagi insinuat que l’aplicació de l’article 155 es mantindria en cas que les forces independentistes sumin majoria.

