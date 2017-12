El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s’ha dirigit al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, per a preguntar-li si havia vist mai enlloc del món una manifestació com la d’avui a Brussel·les per a donar suport a criminals. ‘Potser perquè no som criminals, sinó que som demòcrates’, ha exclamat en l’acte polític de la concentració que, segons la policia belga, ha aplegat més de quaranta-cinc mil persones.

Puigdemont ha criticat l’actitud de l’Europa oficial i l’ha acusada d’animar el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a exercir la repressió. Arran d’aquesta situació, ha valorat que els catalans, en comptes d’allunyar-se d’Europa s’hi haguessin acostat per manifestar-se davant les institucions europees.

